Profeco promueve campaña "Devuelve tu tanque de oxígeno"

Para invitar a la gente a regresar los tanques de oxígeno una vez que ya no los requiera, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en colaboración con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud, y las empresas Grupo Infra y Medigas, inician la campaña "Devuelve tu tanque, por amor a la vida".

Ello porque se detectó que hay personas que conservan los tanques aunque ya no los necesitan, para prevenirse en caso de que los vayan a necesitar, pero al hacerlo privan a otros pacientes de tener un tanque, cuando se requieren en el momento.

"La campaña invita a la gente que rentó tanques de oxígeno para suministro a pacientes en casa, a devolverlos a los distribuidores una vez que ya no los requieren, a fin de permitir que sean utilizados por otras personas", esto porque se requiere contar con un mayor número de tanques para aquellas personas que requieren suministro de oxígeno en casa.

El llamado también se hace a aquellas personas que tengan tanques de uso industrial, que se pueden reconvertir a uso medicinal con facilidad, por ejemplo: soldadores, mecánicos, mineras, acereras y autopartes, entre otros.

"Quienes decidan regresar un tanque deben ponerse en contacto con el proveedor que se lo rentó. En el caso de Medigas se encuentra disponible el teléfono 800 500 22 22; en tanto, se pueden comunicar con Grupo Infra al número 55 5329 3068", expuso Profeco.