Profesor de Michoacán presuntamente quema más de un millón de pesos en billetes dados en extorsión

MORELIA, Mich., septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Álvaro Cázares García, secretario en Michoacán de trabajos y conflictos del nivel preescolar del ala magisterial Poder de Base, hizo público un video en el que quema más de un millón de pesos con el que presuntamente lo quiso sobornar su líder, Benjamín Hernández Gutiérrez.

En un video de un minuto 30 segundos, el profesor michoacano exhibe los fajos de billetes en una mesa y uno en las manos.

"Hago una denuncia pública al compañero Benjamín Hernández Gutiérrez, por haber intentado sobornarme a través de sus compinches y sus esbirros, con dinero, para que yo guardara silencio", expresa.

El docente afirma que es bien sabido por ese bloque magisterial que ha sido un defensor de los derechos de los trabajadores de la educación. Acusa que, su liderazgo estatal, lo quiso acallar al enviarle ese recurso económico, a cambio de que acceda a actos de corrupción en perjuicio del magisterio.

"Pero eso no lo podemos hacer, porque yo también soy trabajador del estado de Michoacán y he sufrido los embates del gobierno durante más de cuatro años. Sé lo que es no comer, porque no nos llega el sueldo ni el salario, pero por esto, eso no lo voy a permitir; y si es necesario que me quiten mi plaza no importa.

"Aunque mi vida peligre, no me importa compañeros. Me mandaron a mí a hacer una función y voy a defender a mis compañeros del estado".

Lo anterior es parte de lo que acusa el profesor, quien mientras echa los fajos de billetes de 500 pesos a una cubeta, expresa: "Esto es para lo que va a servir el pinche dinero que me mandó este cabrón (Benjamín Hernández)".

Posteriormente vacía una botella de alcohol en el recipiente con los fajos de billetes y les prende fuego y reitera: "ahí está su dinero, cabrones mugrosos".

Entrevistado al respecto, Cázares García afirmó que se trata de más de un millón de pesos que presuntamente le hizo llegar el líder magisterial Benjamín Hernández.

Precisó que ese video que hoy hizo público, lo grabó a principios de este año; sin embargo, lo guardó, dijo, para que su denuncia no se prestara a malas interpretaciones y se relacionara con el proceso electoral. Mencionó que lo hizo público ahora, porque se dijo cansado de tantas amenazas de parte de su líder magisterial e incluso de gente armada.

Álvaro Cázares denunció que entre los actos de corrupción que su dirigente Benjamín Hernández "y sus secuaces" le exigían hacer, era la venta de plazas (ilegal). Además de los cambios de docentes de una escuela o región a otra que también cobran y, la asignación de plazas eventuales que eran para normalistas a "personas fantasmas".

En este último punto, acusó, esa primera asignación de 300 plazas no llegaron a los normalistas, salvo a algunos liderazgos de los estudiantes.

Las demás, señaló, se las otorgaron a personas que fueron utilizadas por Hernández Gutiérrez, en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Educación estatal, solamente para cobrar y quedarse con el recurso. Indicó que hubo liberación de pagos a esas personas de hasta 80 mil pesos a cada uno, cuando a los profesores eventuales que sí ejercen, solamente les dieron entre 5 y 15 mil pesos.

El profesor Álvaro Cázares García afirmó que de ahí fue donde salió el dinero que le hicieron llegar para que callara y dejara de denunciar ese tipo de actos.

Denunció que en esa cadena de corrupción participa el líder estatal de Poder de Base, Benjamín Hernández y Alejandro Amezcua, además de otros allegados. Entre los funcionarios que presuntamente están involucrados, está el titular de la Secretaría de Educación, Héctor Ayala Morales, la directora de administración de personal, María Bárbara de Jesús Torres Mora y tres funcionarios más.

Álvaro Cázares se dijo consciente del riesgo que implica hacer pública esa denuncia, pero dijo asumir esa responsabilidad. Hizo responsable de cualquier cosa que le pase al secretario Héctor Ayala y a su líder magisterial, Benjamín Hernández. El docente presentó algunos documentos que prueban algunos de sus dichos.

A pesar de que se buscó al titular de la SEE, Ayala Morales, el funcionario se negó a fijar una postura. También el líder estatal de Poder de Base, Benjamín Hernández, no respondió las llamadas.