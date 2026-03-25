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Profesor inglés detenido en Puerto Vallarta por pornografía infantil

Denuncia internacional y Guardia Nacional permitieron identificar al presunto responsable en Puerto Vallarta.

Por El Universal

Marzo 25, 2026 08:17 p.m.
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Profesor inglés detenido en Puerto Vallarta por pornografía infantil

PUERTO VALLARTA, Jal., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Un profesor de inglés de Puerto Vallarta fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil.

Investigación y denuncia internacional

La Fiscalía informó que todo derivó de un reporte en plataformas internacionales contra la explotación infantil.

La orden de aprehensión en contra de Alfredo "N" fue cumplimentada por personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, en una acción conjunta con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Detalles de la investigación y captura

La investigación técnica se originó tras recibir una denuncia por parte de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, que notificó sobre reportes internacionales de la plataforma Cyber Tipline, organización dedicada a combatir y denunciar la explotación infantil.

Los informes alertaban sobre la posible posesión, producción y distribución de material de abuso sexual infantil vinculados directamente a un seudónimo identificado como "Alfredo".

Las indagatorias permitieron asociar la presunta participación del hombre en estos hechos, a través de los datos, números telefónicos y cuentas de correo electrónico utilizadas en dicho material.

A través de diversos actos de investigación y el análisis de la información, el agente del Ministerio Público obtuvo los datos de prueba necesarios para solicitar ante el órgano jurisdiccional la orden de aprehensión y una orden de cateo en el inmueble ubicado en una finca en el municipio de Puerto Vallarta.

Ambos mandamientos judiciales fueron ejecutados ayer, 24 de marzo, de manera simultánea por el personal de la Vicefiscalía.

El presunto agresor, quien se desempeñaba como maestro de inglés, fue capturado en la colonia Valentín Gómez Farías, donde ofrecía las clases.

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