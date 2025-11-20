Prohibición de venta de animales en Mercado Sonora desata controversia

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Comerciantes de mercados públicos de la capital, veterinarios y abogados aseguraron que la prohibición de venta de animales en el Mercado Sonora, alcaldía Venustiano Carranza, traerá mayores problemas como la clandestinidad, ilegalidad y el maltrato animal.

Además, aseguran que esta orden emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa local (TJACDMX) y el plazo para dejar de vender animales y cambiar de giro a finales de año que dio la edil, Evelyn Parra, es muy complicada teniendo en cuenta todos los trámites y costos para realizarlo.

"En nuestra experiencia, la prohibición que están tratando de imponer por todos los recursos leguleyos está ya está provocando, hoy en día corrupción, clandestinidad, mercado negro, lo cual genera mayor maltrato las especies", dijo en conferencia de prensa la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de México, Aída Álvarez.

Explicó que sin tener un lugar establecido para vender animales no se puede regular correctamente esta práctica y no se pueden tener locales en donde se puedan verificar el bienestar animal.

"Tanto por el Médico Veterinario Responsable como por las autoridades correspondientes garantiza el buen trato y salud de los animales", afirmó la veterinaria.

Por su parte, el presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social (Monacoso) afirmó que hay autoridades que están ofreciendo a los locatarios el cambio de giro, pero ello implica la inversión en infraestructura adecuada para que se puedan dedicar a otra actividad, como es piso nuevo, servicio de agua, instalación eléctrica de alta capacidad o techumbre esto en el caso del Mercado Sonora y no tienen estos presupuestos para el ejercicio fiscal 2026.

"La autoridad está afectando a por lo menos 300 locales de mercados, más los acuarios o negocios de mascotas que existen en muchos de los 340 mercados de la ciudad de México, de los cuales depende el ingreso de más de 100 mil familias de manera directa e indirecta", indicó.