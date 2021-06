Promete Ssa medicinas oncológicas para niños

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras sostener un encuentro con padres de niños con cáncer, autoridades de la Secretaría de Salud (Ssa) aseguraron que la atención de los menores es una prioridad y que está garantizado el abasto de medicamentos oncológicos para quienes lo requieran, y acordaron reunirse todos los miércoles a fin de informar de manera clara y transparente sobre los avances en la compra y distribución de los fármacos.

Este miércoles, los padres de familia llegaron a la sede de la Ssa para tener un encuentro con autoridades con el objetivo de que les resolvieran sus exigencias sobre el abasto de medicamentos oncológicos pediátricos.

Frente al edificio ubicado en Paseo de la Reforma, Omar Hernández Ibarra, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Niños Enfermos A.C., subrayó que esperaban una respuesta definitiva del secretario Jorge Alcocer o de lo contrario iniciarían acciones para captar la atención gubernamental.

"Ya no queremos más engaños, nos han dicho que van a llegar medicamentos, que esperemos, que no habrá desabasto, pero los niños son los que sufren, los que padecen dolores, los que no tienen sus quimios completas, que nos den una respuesta inmediata y efectiva".