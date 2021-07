Promueven certificado de vacunación anticovid para entrar a bares en Coahuila

Para que los jóvenes en Coahuila puedan salir a divertirse a antros y bares, vamos a expedirles un certificado de vacunación antiCovid-19, anunció el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Comentó que ya su gobierno diseña el esquema y en unos 20 días, aproximadamente, cuando adultos de 18 a 30 años y más hayan recibido las dos dosis del biológico, cuenten con el documento oficial.

"Será un certificado que deberán mostrar en la puerta para que los dejen entrar en bares, antros, restaurantes- bar, estadios deportivos (de fútbol, beisbol...), un comprobante oficial de que ya están inmunizados", señaló el gobernador.

Sin embargo, Riquelme Solís no mencionó qué medidas de seguridad tendrá el documento o credencial para evitar falsificaciones, ni el monto de sanciones que se aplicarán a quienes incurran en este delito.

Señaló también que esta es parte de la estrategia de su gobierno para apoyar a la juventud y reactivar la economía local, que comprenden los 38 municipios del estado.

Sin embargo, se tiene que poner de acuerdo con la representación federal.

El mandatario lamentó el contagio masivo de Covid-19 que sufrieron al menos 80 jóvenes de la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango durante su viaje de fin de estudios a Mazatlán, Sinaloa, Cancún, Quintana Roo y Acapulco para celebrar su graduación.

Aunque se enoje el alcalde de Mazatlán. "Los contagios se elevaron a más de 100 y eso tiene que ver con la llegada de vacacionistas del puerto de Mazatlán, aunque se enoje el alcalde, es una realidad, tenemos protocolos sanitarios (que no respetaron)", señaló el gobernador de Sinaloa en rueda de prensa.

Pidió a quienes van a salir de vacaciones, que traten de evitar viajar a esos destinos de playa y si van que se cuiden, además de que se realicen la prueba para descartar que se hayan infectado del coronavirus.

Consulta de AMLO, gasto inútil. Respecto a la consulta de enjuiciamiento a expresidentes de la República y que promueve el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando hay un repunte de la pandemia, Riquelme Solís opinó: "es un gasto inútil, innecesario, yo no voy a participar".

Tenemos muchas cosas más importantes que atender y hacer, agregó al anticipar: "Ni voy a asistir ni la voy a promover".

Pero tampoco haré lo contrario, es decir, no voy a desincentivar que quien quiera ir que lo haga, aclaró.

Pero Coahuila, insistió, tiene cosas más importantes que atender como mantener y reforzar protocolos sanitarios para evitar contagios del coronavirus y continuar con la reactivación económica.

La verdad, comentó, al hablar de la consulta (que costará al menos 500 millones de pesos) no me imagino otro proceso donde se convoca a la ciudadanía a armar e instalar casillas.

Como una jornada más que la que se llevó a cabo por ley el 6 de junio pasado, añadió.

Riquelme Solís señaló tajante: "Creo que es algo innecesario, y de la pregunta que no se entiende, creo que si ustedes le preguntan a la gente que si saben o conocen que van a ir a votar pocos van a saber de qué se trata".

Es algo, apuntó, que no contempla los momentos de pandemia que estamos viviendo, de reactivación económica, de inseguridad, nosotros estamos en lo que nos toca.

Seguridad, a cargo del Estado. Riquelme Solís abordó diversos temas al terminar la ceremonia donde develó el "Muro de Honor y Gloria", con los nombres de 35 policías que perdieron la vida en el cumplimento de su deber, el cual está en el edificio de la Subsecretaría de Operación Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública.

Destacó que su gobierno destina más de mil millones de pesos al rubro de seguridad, la mayoría de recursos propios, que son 4 o 5 veces más que los federales.

A manera de ejemplo mencionó que al cuartel de ciudad Acuña canalizan al menos 480 millones y que el Gobierno Federal nada más mandó 214 millones a través del Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad).

Como la seguridad es una de sus principales prioridades, el gobernante coahuilense entregó armas a las corporaciones policiacas del Estado.

En el equipo que costó 10 millones de pesos destacan equipo antimotines, botas y chalecos antibalas; 77 carabinas, 300 mil cartuchos.

Además de acciones de profesionalización es equipo con tecnología de vanguardia que fortalecerá las redes de video-vigilancia y la Nacional de Radiocomunicación.

En su mensaje sentenció; "Nadie traspasará los límites que pongan en riesgo el orden público y la tranquilidad de las familias. En nuestro territorio ningún delito quedará impune. Nadie, bajo ninguna circunstancia, estará por encima de la Ley".

Igualmente, en coordinación con el Ejército Mexicano puso en marcha la campaña "Canje de Armas".