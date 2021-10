Propone AMLO a universitarios dejar atrás desidia o comodidad y se manifiesten "aunque sea contra nosotros"

En respuesta a la convocatoria en redes sociales de un paro de 48 horas por las críticas que ha lanzado hacia la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que mejor "dejen atrás la desidia", se aviven y que en lugar de una interrupción realicen una manifestación "aunque sea en contra de nosotros".

"Ayer estaba yo viendo que estaban convocando a un paro de 48 horas por lo que dije, yo les propondría mejor que hicieran una marcha, que se avivaran; pacífica desde luego, ¿pero paro, si no quieren estar en clases presenciales?

"¡No! Una manifestación pacífica, que dejen atrás la desidia, la comodidad y que aunque sea en contra de nosotros se manifiesten, entonces no es para nada afectar la autonomía o querernos nosotros inmiscuir", expresó el Presidente en su conferencia mañanera de este jueves desde Mérida.

López Obrador señaló que ante la próxima elección de nuevo rector de la UNAM, "formalmente" será el Consejo Universitario es quien tome esta decisión, pero acusó que será el grupo hegemónico que, afirmó, encabeza el exrector José Narro.

"Ya va a venir el cambio de rector y quienes deciden, se me va a decir formalmente el Consejo Universitario, sí, cómo no; el Consejo Universitario formalmente (elegirá), pero hay un grupo hegemónico que encabeza el doctor Narro que desde hace tiempo está encabezando la UNAM", señaló.