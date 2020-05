Propone cónsul protocolo para cumplir con medidas sanitarias al atender a connacionales

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La emergencia sanitaria no ha pasado, pero el cónsul de México en Dallas, Francisco de la Torre, elaboró una propuesta de criterios para aplicar apenas las representaciones diplomáticas abran nuevamente sus puertas para atender a los connacionales y cada visitante que llegue.



En un documento enviado a las Dirección General de Servicios Consulares, así como a otros consulados de México en Estados Unidos, entre otros, De la Torre propone disminuir el contacto con las personas que acuden a distintos trámites en las representaciones diplomáticas.

"Con el fin de observar con el mayor apego posible las recomendaciones de distanciamiento social que según autoridades locales deberán seguir en práctica varios meses más, consideramos que será muy importantes moderar al máximo el acceso al público al edificio de la sede consular", sugirió.

Algunos consulados mexicanos han comenzado abrir para la atención a connacionales y lo que se ha planteado, por parte de la Subsecretaría para América del Norte, privilegiar la atención de manera telefónica y en línea, instalación de protección de acrílicos, así como la revisión de temperatura corporal antes del ingreso al recinto, entre otros.

El cónsul mexicano, quien ocupa la plaza en Dallas, Texas, desde junio de 2016, planteó en el documento –del cual El Universal tiene copia- que sería importante anunciar de manera anticipada a la comunidad mexicana, que no se permitirá el acceso al edificio a ninguna persona que no tenga cita previa, aunque se trate de gestiones de protección. Y las personas que se presenten con cita no se le permitirá el acceso a ningún acompañante a no ser que sea estrictamente necesario (menores de edad, personas discapacitadas). Además, los interesados deberán presentarse con 15 minutos de antelación a su cita y no se atenderá a personas que lleguen pasada la hora en que le corresponde.

"Asignar 10 citas por cada bloque de 15 minutos (a diferencia de las 18 que anteriormente se asignaban...). Esto permitirá liberar 4 de las 14 estaciones integrales con las que cuenta la Sede en el área de Documentación a Mexicanos y abrir espacios físicos entre las 10ventanillas que estén en operación", agregó.

Propuso que emigrar gran parte de la atención personalizada a una atención vía telefónica, para lo cual, el consulado que encabeza estableciendo un centro telefónico con 10 líneas virtuales (contratadas por internet temporalmente y de fácil cancelación), que tendrán atención ocho horas al día (7am a 3pm).

"Para el caso específico de Registro Civil y Fe Pública Notarial, se plantea la reducción del 50% de las citas que se asignaban con anterioridad a la emergencia sanitaria, a la par de incrementar la atención telefónica detallada, que permita a los respectivos departamentos resolver todas las consultas de nuestros connacionales a priori", aconsejó.

Para el caso de protección consular, el cónsul Francisco de la Torre detalló que se deberá exponer a la comunidad que antes de solicitar debe comunicarse antes a una línea telefónica y platear su situación.

"En el caso de la atención en Comunidades y otras áreas del Consulado, se procurará limitar al máximo la interacción personal y continuar con la respuesta que hemos venido brindando por la vía de medios electrónicos", mencionó.

Además expuso que se colocarán pantallas de acrílico en los módulos de atención de las áreas de Protección, Fe Pública, Registro Civil y la de los guardias de seguridad en el acceso principal al edificio, así como cortinas transparentes plastificadas con ventanillas de acceso para los módulos integrales de atención en las Áreas de Documentación a Mexicanos y Extranjeros y Certificaciones.

Lo que se busca es evitar una concentración masiva de connacionales en las sedes consulares.

"Además de evitar percepciones equivocadas sobre la atención al público derivadas de nuestras limitaciones en recursos humanos y financieros que tenderán a agudizarse", puntualizó.