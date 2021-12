Propone el PAN en el Senado dar protección a quienes denuncien actos de corrupción

La bancada del PAN en el Senado presentó una iniciativa que propone otorgar protección a las personas que denuncien actos de corrupción de funcionarios públicos, contrario al linchamiento mediático que se hace en contra de los denunciantes.

"La impunidad sigue siendo la principal característica de nuestro sistema político: vemos que los familiares del Presidente son captados en actos totalmente irregulares y no pasa nada. El porcentaje de obras y servicios públicos que no se licita es alarmante, ya que además de los posibles actos de corrupción, se están violando, día a día, disposiciones legales y constitucionales, pero no pasa absolutamente nada", acusó la senadora Gina Cruz Blackledge.

En entrevista dijo que la iniciativa de ley, que cumple con el capítulo 27, anticorrupción del TMEC, el cual prevé la protección de denunciantes.

"La supuesta cruzada contra la corrupción es hoy un fraude más de este gobierno, el cual ha sido incapaz de dar buenos resultados en rubros tan importantes como el desarrollo económico, el empleo y el combate a la pobreza", acusó.

Asimismo, acotó que el "Proyecto Justicia para el Mundo" nos coloca entre los países más corruptos del mundo, pero el gobierno afirma que "no es falso, pero no es verdadero" y que tiene otros datos.

Cruz Blackledge afirmó que quienes denuncian actos de corrupción, además de renunciar a ser cómplices, se convierten en héroes y heroínas que promueven el decoro, la decencia y la honestidad en la vida pública, valores

Finalmente, la también Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte en el Senado, exhorto para que no siga habiendo dispendio de recursos y fraude a las finanzas públicas, y para poner un alto a la escandalosa corrupción que hoy caracteriza a este gobierno, que día a día niega en los discursos lo que para todos es evidente en los hechos.