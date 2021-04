Propone Morena regular y gravar uso de vapeadores

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de ley para regular y gravar el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en México.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señala en su exposición de motivos que la evidencia ha demostrado que gravar los sistemas alternativos sin combustión es una manera de lograr que estos productos, sean menos accesibles a los menores de edad.

Argumenta que además, está comprobado que establecer tasas impositivas contribuye a disminuir el consumo de tabaco, al mismo tiempo que ayuda a recaudar mayores ingresos para las finanzas del Estado.

En su iniciativa, Ricardo Monreal destaca que en México opera un modelo prohibicionista sobre los llamados cigarros electrónicos y vaporizadores (vapeadores), el cual "lejos de contribuir a contrarrestar el consumo de tabaco, ha incentivado el crecimiento de un mercado negro que impide dar seguimiento a los controles sanitarios y de calidad, dando pie a la manipulación de los dispositivos y a la inclusión de sustancias no reguladas altamente dañinas para la salud de las personas".

El líder de los senadores morenistas señala que actualmente existen más de 460 marcas diferentes de cigarrillos electrónicos en el mercado y su uso se ha incrementado en los últimos años principalmente entre los adolescentes y los adultos jóvenes, debido a los diseños novedosos, socialmente aceptados y que encubren el daño y la adicción que pueden causar.

Advierte que este tipo de dispositivos son perjudiciales para la salud, porque no son inocuos, ya que entre los efectos asociados a su utilización están algunos daños al aparato respiratorio, al aparato cardiovascular, al aparato reproductor y en la cavidad oral. También, son perjudiciales durante el embarazo, provocan tumores y causan accidentes.

Monreal Ávila advierte la necesidad de establecer la distinción y clasificación de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, toda vez que, al no ser productos derivados del tabaco, se cree que no causan afectación a la salud pública, ocasionando que cada vez más la población, desinformada, caiga en el consumo de estos productos.

Como parte de la regulación que propone, está que los cigarros electrónicos y vapeadores no podrán ser usados por menores de edad ni en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior.

También prohíbe realizar toda forma de patrocinio, promoción y publicidad de cualquier producto del tabaco y de los sistemas alternativos sin combustión en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación o difusión, incluidas plataformas digitales y las redes sociales, que fomente la compra y el consumo de estos productos por parte de la población.

La iniciativa plantea castigar con 9 años de prisión el contrabando, adulteración, falsificación, contaminación y alteración de cualquier sistema alternativo sin combustión.

Cabe decir que se prevé que a finales de 2021 el número de usuarios de cigarrillos electrónicos a nivel mundial, alcance la cifra de 55 millones, lo que representaría un incremento de casi 35 por ciento en tan sólo tres años.

Según la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2016, en México existían más de 975 mil usuarios de cigarros electrónicos, mientras que más de 5 millones de personas probaron al menos una vez este tipo de dispositivos, aunque se estima que actualmente hay más de un millón 400 mil usuarios.