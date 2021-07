Propone Ricardo Monreal ampliar causales en delito de corrupción de menores

El senador Ricardo Monreal Ávila presentó una iniciativa que busca ampliar las causales en el delito de corrupción de menores para que se sancione penalmente a quien obligue a niñas, niños y adolescentes a presenciar actos de abuso o delictivos cometidos en contra de terceras personas.

La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a comisiones del Senado busca subsanar el vacío legal en los casos en que grupos delictivos, cárteles e incluso casos de abusos por parte de maestros en escuelas públicas y privadas donde se obliga a menores a presenciar actos delictivos o de exhibicionismo corporal o sexual.

La reforma al artículo 201 del Código Penal Federal refrenda que comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos.

A quien cometa estos delitos se le impondrá pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días de Unidad de Medida de Actualización.

En el caso de quienes obliguen a menores a presenciar actos de abuso o delictivos cometidos en contra de terceras personas, la pena que se propone es de prisión de siete a doce años y de ochocientos a dos mil quinientos días multa.

Monreal Ávila, coordinador de Morena, argumentó que en México, a pesar de que la legislación penal contempla diversas conductas, el delito de corrupción de menores no abarca presenciar actos de abuso cometidos a terceras personas.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el año 2020 se tuvo un registro de 2.665 víctimas del delito de corrupción de menores, siendo el estado de Baja California la entidad con mayor número de casos, representando más de un 25% del total. Por su parte, para primer trimestre del presente año 2021, se tiene un acumulado de 656 víctimas.