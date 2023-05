Propone Rubén Moreira legislar contra cobro de comisiones bancarias

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, planteó la necesidad de legislar contra el cobro de comisiones en bancos del país.

Afirmó que "en este primer trimestre, los bancos ganaron todo, les fue muy bien, con ganancias históricas. Hay bancos ricos y pueblo pobre".

Explicó que "históricamente los bancos se crearon, entre otras cosas, la más básica, para que alguien depositara el dinero y con ese dinero se le prestara a otra persona y con el diferencial le dieran una ganancia. Esto no sucede, ahora el banco no presta como debería, sino que, por guardar tu dinero, por manejártelo, por darte un estado de cuenta, porque lo saques en otro cajero te cobra y, es tanto, que termina teniendo ganancias históricas. Es un negociazo".

En su cuenta de Tik Tok, agregó que en la Cámara de Diputados se tiene que hacer algo. "No está fácil, pero tenemos que decirles a los bancos que no se lleven al extranjero el trabajo de las y los mexicanos", subrayó.

Por su parte, el exdiputado y extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Mario di Constanzo comentó que "estas comisiones representan en muchos casos para los bancos, para los grandes bancos, más de la mitad de sus ingresos, es más, si medimos los ingresos por comisiones, contra las utilidades del banco, hay bancos en donde estos ingresos representan más del cien por ciento de su utilidad, cuando en sus países de origen, en España, en Londres, esos bancos no tienen esos ingresos por comisiones".