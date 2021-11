Proponen al abogado de los padres de los 43 para Fiscal de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- "No más un fiscal carnal, un fiscal a modo, un fiscal bandido, un fiscal narco", exigieron organizaciones sociales en el Congreso local durante la presentación del abogado de los padres y madres de los 43 normalista de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, como su propuesta para encabezar la Fiscalía General del Estado (FGE).

El lunes, la FGE se quedó sin titular. El 28 de octubre, Jorge Zuriel de los Santos Barrila presentó su renuncia y se hizo efectiva este 15 de noviembre.

De los Santos Barrila renunció un día después de que en redes sociales se difundió una fotografía y un video donde supuestamente sostiene una reunión con un presunto líder criminal. El ex fiscal se fue sin haber desmentido las imágenes y, también, se fue sin que los diputados, quienes lo nombraron, le pidieran una explicación.

Este martes, a las 12:30 de la tarde, en el Congreso local representantes de más de 65 organizaciones sociales, entre defensores de derechos humanos, colectivos de familiares de desaparecidos, entregaron un documento al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Alfredo Sánchez Esquivel.

En el documento piden a los legisladores que consideren a Vidulfo Rosales en la terna final de donde saldrá el nuevo fiscal.

Los representantes de estas organizaciones también son víctimas, han sufrido represión, persecución, tortura, encarcelamiento y asesinatos y desaparición de familiares. La encabezaron Diana Hernández Hernández, hija del dirigente social, Ranferi Hernández Acevedo que fue asesinado en junio de 2017 en Chilapa, junto con su esposa, su suegra y su ahijado y, Marco Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop), quién ha sido encarcelado en dos ocasiones por oponerse a este proyecto y que desde hace tres meses busca a su hermano, Vicente, desaparecido en la colonia Renacimiento, en Acapulco.

"¿Por qué Vidulfo? Porque ya no queremos la imposición de un fiscal carnal. No queremos más fiscales bandidos, fiscales narcos. Yo fui el primero en señalar que Jorge Zuriel de los Santos era un narco fiscal, que Esteban Maldonado (el director de la Policía Ministerial), era un narco policía", acusó Marco Suástegui.

Suástegui aseguró que saben de los riesgos que enfrentará Vidulfo Rosales si se convierte en el fiscal general: que lo intenten asesinar o que sufra una campaña de desprestigio.

"Vidulfo sabe que esto lo pondrá en un estado de vulnerabilidad, pero como él es un hombre valiente, honesto aceptó ser nuestra propuesta", afirmó Suástegui.

De convertirse en el fiscal, Vidulfo Rosales tendrá un gran reto, dijo el vocero: "lo primero que se debe hacer es desmantelar el crimen que está dentro de la fiscalía, porque ahí está enquistado [...] Va ser muy difícil porque está llena de policías corruptos, criminales y asesinos a sueldo".

Los representantes de las organizaciones lanzaron dos advertencias. La primera para los diputados: no permitirán que se arrodillen ante la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, como ocurrió con los legisladores que nombraron al anterior fiscal.

Y la segunda para la gobernadora: que saque las manos del proceso de selección, que no imponga a un fiscal "carnal".

El 10 de noviembre, el Congreso publicó la convocatoria para elegir al nuevo fiscal. El presidente de la Jucopo, el diputado Alfredo Sánchez dijo que apenas se han inscrito dos aspirantes.

Sin embargo, han corrido versiones de que diputados, sobre todo, los de Morena, recibieron la indicación de apoyar a los aspirantes que les indique el senador, Félix Salgado Macedonio.



De hecho, se ha mencionado a tres personajes que tienen más posibilidad de convertirse en el próximo fiscal. Los tres están ligados a Félix Salgado: el ex secretario de seguridad Pública, Ramón Almonte; el ex fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez y José Luis Gallegos Peralta, fue uno de los abogados que defendió al senador de la denuncia penal en su contra por el delito de violación.

Vidulfo Rosales Sierra es abogado del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. Desde el 2014, es el representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 por policías y criminales en Iguala.

Es originario de la comunidad me'phaa de Totomixtlahuaca, municipio de Tlacoapa, en la Montaña de Guerrero.

En 2011, Vidulfo Rosales defendió la normal de Ayotzinapa cuando policías estatales y federales asesinaron a dos estudiantes en la autopista del Sol. También ha sido abogado de los opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota.

Vidulfo Rosales fue uno de los abogados que logró llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de las mujeres me'phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú violadas y torturadas por militares en Acatepec, en la Montaña de Guerrero.