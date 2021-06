Proponen endurecer sanciones a quienes cometen feminicidio

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal presentó una iniciativa para aumentar las sanciones penales a quienes cometan feminicidio infantil, así como tipificar todos los homicidios contra niñas como feminicidios.

La iniciativa turnada a comisiones plantea que tratándose de menores de 12 años no se requerirá acreditar las circunstancias como son las razones de género y otras para ser tipificado como feminicidio.

Se propone reformar el artículo 325 del Código Penal Federal y entre otros cambios se señala que a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa, pudiendo incrementar dicha pena hasta en una mitad más cuando se trate de una menor de 12 años.

Se argumenta que actualmente muchos de los crímenes contra niñas en el país no son tipificados, ni sancionados como feminicidios, lo cual ocasiona que no se otorgue justicia plena las víctimas y familiares.

"El Estado mexicano debe reconocer que el feminicidio infantil reviste condiciones especiales que tienen que ser atendidas en la legislación en materia penal, esto, con la finalidad primordial de prever una mayor protección a las posibles víctimas de esta conducta delictiva cuando es evidente que el hecho se cometió dolosamente en agravio de una niña se plantea que no es necesario que el Ministerio Público acredite las circunstancias descritas en el artículo 325 del Código Penal Federal".

Monreal agrega que resulta preocupante advertir que la mayor concentración de defunciones femeninas con presunción de homicidio encuentra su prevalencia entre las edades de 15 a 29 años, lo que refleja la situación de violencia que viven las mujeres en nuestro país desde una temprana edad.

Expone que de acuerdo a estadísticas oficiales un porcentaje importante de las víctimas de estas conductas lo representan las niñas entre los 0 y los 4 años, mismo que solo se ve reducido para la población comprendida entre los 5 y 9 años, ya que de los nueve años en adelante presenta una tendencia creciente.

Asimismo, hay un aumento constante en el número de mujeres asesinadas en los últimos años, que para el 2018, representó un total de 3,663, un promedio de 10 mujeres asesinadas cada día en nuestro país.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada dos niños o niñas sufre de algún tipo de violencia, de los cuales alrededor de 40,000 son víctimas de homicidio. Con una tasa de 5.8 por cada 100,000 habitantes, el continente americano es la región con el mayor número de homicidios de personas menores de 18 años en el mundo.