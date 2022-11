Proponen prisión a quien abandone a adultos mayores en la calle

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- El diputado de Morena Janecarlo Lozano presentó una iniciativa para castigar con un año de prisión a quien abandone a un adulto mayor en la calle o en un asilo.

Esta propuesta busca modificar el Código Penal y la Ley de Albergues Privados, ambas de la Ciudad, para proteger los derechos de los adultos mayores.

"Las cifras oficiales no contemplan a gran porcentaje de los adultos mayores que sufren abuso o maltrato porque nunca denuncian, debido a que no reconocen los patrones de violencia, otros no denuncian por su temor o estado vulnerable", dijo.

Y añadió: "Quienes han sido incluso olvidados en casas de retiro o asilos, y quienes ya se encuentran en depresión o situación de dependencia, son los más susceptibles y vulnerables; pero, tristemente, son quienes tienen menos posibilidades de denunciar".

Con esta iniciativa, se busca que el titular de la Jefatura de Gobierno y las alcaldías pueden coordinar visitas de supervisión a albergues privados para constatar que cuentan con infraestructura, mobiliario y recursos humanos capacitados.

Del mismo modo se establece que la Secretaría de Desarrollo Social deberá publicar en su página de internet el listado de albergues privados en la Ciudad de México.

En la modificación al Código Penal se establece que en el artículo 158 que los hijos que abandonen a un adulto mayor en un asilo o residencia, pueden pasar hasta un año en prisión.

Datos del Inegi revelan que en el año 2020 había 15.1 millones de adultos mayores mexicanos, es decir el 12% del total de la población en

México.

Se estima que el 20% de los adultos mayores no se encuentran afiliados a ninguna institución de servicios de salud, lo que representa 2 millones 993 mil personas.