Propuesta de cine para pacificar Michoacán a través de la educación

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- La difusión en el cine a nivel escolar básico y medio es una llave para combatir la violencia y ayudaría mucho en el caso de Michoacán, donde a través del Plan Michoacano por la Paz y la Justicia, se está intentando conformar un programa para combatir la actual situación desde la cultura.

Eso dijo Miguel Ángel Marín, director de Feratum, Festival Internacional de Cine Fantástico, durante su participación en una mesa convocada por el gobierno federal y a la que asistieron, presencial y virtualmente, representantes de certámenes y artistas locales.

Por parte del gobierno federal estuvieron representantes de Profest, el programa de apoyo a todo tipo de festivales y la Secretaría de Cultura de Michoacán.

"Es importante la formación de públicos desde la educación primaria y secundaria, el fomentar la apreciación cinematográfica y no hablo sólo de películas de género sino de todos, y es algo que debemos hacer en conjunto la SEP, la Secretaría de Cultura, incluso Imcine, con los festivales.

"Es crear un mecanismo en el que a lo largo del año se hagan muestras, ciclos y ayuden a despertar, a tener diferentes razonamientos, el cine inspira, la cultura en general y sino se hace nada, los resultados ahí ya están, los niños y jóvenes se están yendo por otros rumbos", expresó Marín en entrevista con EL UNIVERSAL.

El ejecutivo destacó la necesidad también de elevar los recursos federales a Profest, considerando la necesidad de que haya un apartado especial para cine, pues actualmente están al lado de certámenes de distintas áreas como musicales y gastronómicos.

Y pidió al gobierno de Michoacán subir sus apoyos a festivales, pues actualmente sólo da 50 mil pesos, cifra última que no solicitó Feratum 2025 (en 14 edición) pues hay otros evento más pequeños, que pueden necesitarlos más.

Para Marín, los festivales son parte del engranaje para la cultura. En el pasado Feratum, en Pátzcuaro (a media hora de Uruapan), varios estudiantes acudieron a ver funciones de la programación y charlar con los cineastas o actores presentes.

"El problema para los festivales es que de pronto pueden no tener continuidad debido a los cambios en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), uno puede apoyar, pero otro no; o cambian y el nuevo no tiene interés. Por más que digan que un festival debe ser autosuficiente, no puede serlo, incluso Cannes necesita apoyo. Este año Feratum se hizo gracias al gobierno municipal, no hubo más", detalló.

Sin respuesta

Los representantes gubernamentales, detalló Marín, se limitaron a decir que se llevarían las propuestas para ser evaluadas.

También aseguraron desconocer cuánto de los recursos otorgados recientemente a Michoacán, serán destinados al sector cultural.

"No tenían cifras, eso dijeron, no se comprometieron. Pero habrá otras mesas más, vamos a ver qué sucede", destacó.