Protección Civil emite alerta roja y suspende actividades en Apan

PACHUCA, Hgo., marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Por recomendaciones de la

y Gestión de Riesgos, y ante la

por fuertes vientos, fueron cancelados los eventos del gobernador Julio Menchaca Salazar que estaban programados para realizarse este día en el municipio de Apan, Hidalgo.emitió esta mañana unaanteque rondan los 46 kilómetros por hora, por lo que pidió a la población extremar precauciones en diversas regiones del estado.Se señaló la posibilidad de, árboles y objetos sueltos, así como el, losas, lonas o techumbres. También se advirtió sobre tolvaneras en caminos y carreteras, así como laen pastizales y zonas forestales.Derivado de ello, se informó que, tras el dictamen emitido por esta dependencia, fue necesaria ladel evento denominado "", que estaba programado para este día en el Recinto Ferial del municipio de Apan, y que sería encabezado por el gobernador Julio Menchaca.Se indicó que para priorizar la integridad de la población se determinó suspender la actividad. Dentro de lasse realiza la llamada, en la que se supervisan obras, se realizan visitas sorpresa a centros de salud y reuniones con beneficiarios. Sin embargo, todas las actividades tuvieron que ser suspendidas.