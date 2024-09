Problema de montadeudas y extorsión en México

La proliferación de aplicaciones de montadeudas que defraudan a la gente en México es un problema de seguridad pública muy grave que requiere campañas intensas de prevención desde el Estado, dijo el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado.

"Los montadeudas es un asunto de las fiscalías. Creo que se tiene que hacer necesariamente una campaña intensísima desde el Estado y las áreas de seguridad. Es un problema de seguridad pública muy grave y delicado que ha ido creciendo en la medida en que más jóvenes tienen necesidades de recursos y caen en estas trampas", dijo.

En conferencia de prensa, el funcionario recordó el grave esquema de extorsión que representa para una víctima cuando solicita un préstamo en este tipo de esquema de montadeudas, donde al instalar una aplicación en el teléfono móvil para obtener un crédito, se da acceso a contactos e información personal que sirven para intimidar al usuario y obligarlo a pagar cantidades muy superiores a las solicitadas.

"A los dos o tres días empieza un esquema agresivo de extorsión y amenaza para que les pagues. Te prestan 10 mil y acabas pagando 15, 20 mil pesos. Les mandan videos de cosas terribles a tus contactos", dijo el funcionario.

En ese sentido, recordó que la Condusef carece de atribuciones legales para atender a las víctimas de los montadeudas, con lo que cuando llegan a interponer una queja a la dependencia sobre el tema, no pueden actuar ni siquiera tener un registro.

El esquema de montadeudas sigue creciendo en México y se encuentra como una de las amenazas más fuertes para los usuarios de servicios financieros en el país, debido a que se siguen encontrando en las tiendas oficiales de Android y Apple a pesar de que los mismos usuarios han alertado sobre su esquema de fraude y extorsión.

"No podemos hacer nada porque no podemos llevar registros de algo que no nos compete", dijo Rosado.

El funcionario enfatizó que las principales víctimas de los montadeudas están fuera del sistema financiero formal en el país.

"El universo de personas a las que les pega este delito es la que no está bancarizada. No es la gente que sabe que existe Condusef. Desafortunadamente, se aleja de nosotros el tema", dijo.