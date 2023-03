Protege a tu mascota de las altas temperaturas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de la Ciudad de México declararon Alerta Amarilla por altas temperaturas en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, por lo que además de protegerte es importante que cuides a tu mascota.

Temperaturas máximas y mínimas en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPCCDMX) prevé para este sábado 4 de marzo una temperatura máxima será de 29 grados y una mínima de 13 grados.

Estas son algunas de las recomendaciones que hizo la dependencia para los animales de compañía en esta época de calor, al ser responsables de su cuidado y bienestar.

Al recordar que a los lomitos les afecta más el calor que a los humanos, pues sólo transpiran ligeramente por las almohadillas de sus patitas, sugirió evitar sacarlo a pasear cuando hace más calor, debido a que el asfalto estará más caliente y sus almohadillas se pueden ver afectadas.

-No lo rapes, su pelo lo protege del sol e impide que se deshidrate su piel

-Refresca con una esponja empapada en agua su cabeza y el cuerpo

-Verifica que su bebedero no esté en el sol y cambia su agua con frecuencia

Mantente atento para que no sufran el temido golpe de calor.

Sugerencias ante las altas temperaturas

Para las personas, estas son las recomendaciones generales que hace la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos en estos días calurosos.

-Usar protector solar

-Usar ropa de colores claros y manga larga

-Procura no exponerte por tiempo prolongado al sol

-Usa gafas de sol, sombrero o gorra

-Evita comer en la vía pública, ya que los alimentos se descompones rápidamente