Protesta ciudadana en sede del TEPJF por irregularidades en elección judicial

La Sala Superior del Tribunal Electoral discutirá el proyecto que propone la nulidad de la elección de la Suprema Corte debido a irregularidades detectadas durante el proceso.

Por El Universal

Agosto 20, 2025 02:48 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ciudadanos de la organización Resistencia Civil Activa y Pacífica se manifestaron en la sede del Tribunal Electoral, exigiendo que declaren la nulidad de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las irregularidades ocurridas durante el proceso.

La Sala Superior del Tribunal Electoral discutirá este miércoles el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que propone la nulidad por el uso "sistemático y generalizado" de los acordeones.

Alrededor de 15 personas protestaron con carteles en los que se leían las consignas "anulación de la elección" y "fue mega fraude electoral".

Mónica Livier, integrante de Va por Todos MX, señaló que la elección judicial busca colocar a incondicionales de Morena en estos cargos.

"Venimos para preservar el Poder Judicial, que no sea otro poder sometido al oficialismo, sino que se conserve como un poder independiente. Estamos en contra de la reforma judicial y de la elección judicial que está plagada de vicios y trampas", sostuvo.

