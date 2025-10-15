logo pulso
Protesta de la comunidad LGBTIQ+ por presunta negligencia médica en Hospital General de México

La movilización de la comunidad LGBTIQ+ provocó afectaciones viales y la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en CDMX.

Por El Universal

Octubre 15, 2025 12:38 p.m.
A
Protesta de la comunidad LGBTIQ+ por presunta negligencia médica en Hospital General de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La madrugada de este miércoles, integrantes de la comunidad LGBTIQ++ bloquearon las avenidas Cuauhtémoc y Coahuila, frente al Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", para exigir atención médica urgente para Ericka, una mujer trans que se encontraba en la sala de urgencias sin recibir atención, de acuerdo con sus compañeras.

De acuerdo con los primeros reportes, Ericka fue trasladada desde el Hospital Rubén Leñero debido a una infección severa en una pierna, presuntamente causada por la aplicación de aceite industrial, sin embargo, denunciaron que al llegar al Hospital General fue dejada varias horas en un pasillo sin recibir atención médica.

La protesta, que inició de manera pacífica alrededor de la medianoche, escaló hacia la una de la mañana, cuando un grupo de manifestantes incendió un puesto ambulante ubicado sobre la banqueta del hospital, rompió vidrios y causó daños en parte de las instalaciones.

La movilización provocó afectaciones viales en la zona centro de la capital, particularmente entre el Eje 3 Sur y la avenida Doctor Balmis. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar para restablecer el orden y dialogar con los manifestantes, quienes exigían la intervención de la Secretaría de Salud.

