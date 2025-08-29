Protesta Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado
Laura Itzel Castillo y los demás miembros de la Mesa Directiva rinden protesta en el Senado de la República.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pleno del Senado de la República eligió por 101 votos a Laura Itzel Castillo Juárez como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, para el periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre.
Durante la sesión de junta previa para elegir la Mesa Directiva se aprobaron los nombramientos de quienes presidirán el Senado y en donde Gerardo Fernández Noroña se despidió del cargo y agradeció a todos los grupos parlamentarios.
Además de Laura Itzel Castillo, fueron electas las morenistas Verónica Camino Farjat, como vicepresidenta; y como secretarias Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can.
También fueron electos para el próximo año de ejercicio como vicepresidenta, la panista Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez; como secretarios del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín; la morenista, Sandra Simey Olvera, la priista Claudia Anaya; la petista, Lizeth Sánchez García.
Asimismo, como secretarias y secretarios Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN; Jasmine María Bugarín, del PVEM y Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano.
Laura Itzel Castillo y los demás integrantes de la Mesa Directiva rindieron la protesta de ley.
