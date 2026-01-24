Protestan por la Copa del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Afuera del Auditorio Nacional, en el reloj que marca la cuenta regresiva para el Mundial de 2026, colectivos de comerciantes, estudiantes y vecinos de las colonias aledañas al estadio Azteca manifestaron su descontento por el "despojo" que —aseguran— han vivido a causa de la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Además de denunciar el desplazamiento de los vendedores y la escasez de agua en las colonias cercanas al Coloso de Santa Úrsula, los manifestantes se pronunciaron en contra de la turistificación de la zona que recibirá al torneo de la FIFA en los próximos meses de junio y julio.

"Ya limpiaron los comercios. ¿Cuántas fuentes de trabajo dejó por el Mundial? ¿Cuánto puede durar? El Mundial se va a ir y los mexicanos nos quedamos acá. [...] No voy a dejar mi fuente de trabajo porque mantengo a mis hijos y nietos de ahí. Ya somos de la tercera edad", denunció Elena, vendedora de flores desde hace más de cuarenta años en Calzada de Tlalpan.

Los protestantes enfatizaron que no están en contra de las modernizaciones que implica la Copa del Mundo, sino de las acciones que han tomado las autoridades gubernamentales respecto al evento. Y es que, pese a que los comerciantes recibieron la posibilidad de una reubicación, acusaron que las nuevas localizaciones se encuentran fuera de su alcance.

"No estamos en contra de las mejoras. Lo único que queremos es que nos respeten nuestros derechos, y que nos den seguridad de regresar. [...] Nos están mandando a plazas que definitivamente están fuera de nosotros", continuó la vendedora

Durante la protesta, una pancarta con la leyenda de "la FIFA, Clara Brugada, INTI, Servimet, Airbnb, el sector de Turismo y las inmobiliarias nos sacan de la jugada" cerró parcialmente la circulación en Paseo de la Reforma, mientras que —a lo lejos— resonaron las consignas de "comercio local sí, despojo no" y "el Mundial no será con agua robada".

"Lo que buscamos es que se respeten los derechos de las personas. [...] Se supone que la derrama económica salpica a todos, ahora ya ni eso. Encima esperan que agachemos la cabeza", sentenció Jair Torruco, presidente de la Agrupación Popular Independiente de México A.C.