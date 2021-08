Próximo viernes se publicará nuevo semáforo por Covid: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la publicación del semáforo epidemiológico en la Gaceta Oficial local se podría hacer hasta el próximo viernes, pues no hubo cambios ni del color ni de las actividades.

"Yo creo que será hasta el viernes próximo, ya sea para que se confirme, finalmente no hubo cambios del semáforo anterior y las actividades a los de esta semana, entiendo que esa fue la razón por la que la Secretaría de Salud decidió no publicarlo, dijo.

La publicación del semáforo se realiza según la decisión del Comité de Monitoreo de la Ciudad, con la información de los indicadores de las autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, así como los datos epidemiológicos, ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados. Cada viernes se hace esta publicación, pero este 6 de agosto no se realizó.

EL UNIVERSAL informó en la edición impresa de este miércoles que, mientras que la mandataria local, dijo desconocer la razón de porque no se publicó en la gaceta oficial el semáforo epidemiológico para esta semana, la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, expuso que fue debido a que se están actualizando la ocupación hospitalaria.

"Vamos a ver porque no salió la publicación, voy a verlo con el Consejero Jurídico, cuáles fueron las razones para no publicarlo el viernes como normalmente se hace, probablemente es porque no hubo ningún cambio de la semana anterior a esta", expuso Sheinbaum Pardo tras recibir una donación de 10 ambulancias por parte del Insabi.

En tanto, la secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, indicó que aún no se hace la publicación debido a que se encuentran actualizando la capacidad y disponibilidad de camas para personas con Covid-19.

"Estamos actualizando la capacidad y disponibilidad de camas porque estamos creciendo y recuperando camas Covid-19 y ese es el desfase que estamos corrigiendo", dijo tras desplegar las brigadas del programa Salud en Tu Vida.