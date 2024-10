Proyecto Saguaro devastará vida marina en Golfo de California: Greenpeace

El megaproyecto Saguaro para exportación de gas natural licuado en buques podría devastar 12 mil 105 especies de flora y fauna que habitan en el Golfo de California, según advirtió Greenpeace.

Con la perturbación de los transportes marinos de más de 300 metros de largo y la construcción de la terminal de licuefacción que la empresa la empresa Mexico Pacific Land Holdings S. de R.L. de C.V. planea establecer, la obra energética más grande de la iniciativa privada en México en los últimos años dañará con ruido, riesgo de colisiones y derrames a los habitantes marinos del área.

De acuerdo con la organización no gubernamental de protección del medio ambiente, en dicha zona habita un total de 12 mil 105 especies de flora y fauna. Sus tranquilas aguas, no solo para las ballenas sino para múltiples especies, son áreas de crianza para el 39% de los mamíferos marinos del mundo que están presentes ahí.

La baja perturbación por la ausencia de grandes buques permitió conservar dicho paraíso marino. Sin embargo, la exportación de gas, con grandes buques de 300 metros de largo, terminaría con las condiciones que permiten la pacífica existencia de tantas especies, explicó la ONG.

Asimismo, el megaproyecto que pretende exportar gas fósil desde Puerto Libertad, extrae este químico con la técnica de fracking, "la cual utiliza millones de litros de agua en un solo pozo y contamina el subsuelo, el aire y la tierra en la que se inyecta agua a presión con químicos cancerígenos para fracturar las rocas en las que se encuentra atrapado el gas", hecho por el que Greenpeace aseguró que este proyecto también suma al efecto invernadero.

Para llevar el gas a la costa de Sonora desde Texas, se plantea la construcción de infraestructura de 800 kilómetros de largo en México, atravesando sierras, comunidades, ríos, arroyos y zonas de importancia ecosistémica y para recibir el gas y licuarlo, en Puerto Libertad se pretende construir una terminal de licuefacción, la cual, según la propia empresa, mediría un tamaño equivalente a 70 veces el Estadio Azteca.

En consecuencia, la megainfraestructura generará ruido y quemará gas metano en mecheros permanentemente, alterando las condiciones actuales de la comunidad de pescadores.

Finalmente, para llevar el gas licuado a Asia, enormes buques de 300 metros de largo llegarían al puerto para transportar el gas. La frecuencia del tránsito de las embarcaciones y la ubicación de Puerto Libertad afectaría incluso el Santuario de la Vaquita Marina que se encuentra al norte, pues convertirían el Golfo de California en una ruta de carga que perturbaría con ruido y riesgo de colisiones y derrames a los pacíficos gigantes marinos que hoy lo habitan.

Así, más de 30 organizaciones en defensa de la ecología, llamaron al gobierno mexicano a cancelar el proyecto para velar por los intereses y bienestar de la población mexicana y de su riqueza natural, y no por los intereses económicos de empresas extranjeras.