PT celebra integración de impuesto a sueros orales en reforma
El diputado del PT propone impuesto a sueros orales para combatir enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas en México.
CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre (EL UNIVERSAL).- Las y los diputados del PT celebraron la integración del impuesto a sueros orales a la reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), enfocadas en proteger la salud pública, y afirmaron que se trata de un "logro" del instituto político.
En conferencia de prensa, el autor de la propuesta, el diputado José Antonio López Ruiz, adelantó que con ello se prevé una recaudación adicional de 41 mil millones de pesos.
El también secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sostuvo que dicha reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) está enfocada en proteger la salud pública y puntualizó que "México es el país con mayor consumo de refrescos en el mundo y nuestro sistema de salud gasta cerca de 180 mil millones de pesos al año en atender enfermedades derivadas del consumo excesivo de bebidas azucaradas".
Enfatizó que las bebidas azucaradas "son un motor de enfermedad" que provocan diabetes, obesidad infantil, hipertensión, padecimientos renales y cardiovasculares, siendo responsables de una de cada tres muertes por infarto en el país.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por lo anterior, recordó que el pasado 23 de septiembre presentó junto con el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, la iniciativa para que los sueros orales y bebidas electrolíticas con azúcares añadidos o edulcorantes sean gravados con IEPS, ya que hasta ahora eran considerados como medicamentos, a pesar de sus efectos dañinos.
"Si un suero o bebida electrolítica contiene azúcares añadidos o edulcorantes, debe pagar impuestos. Estos son impuestos saludables, impuestos para salvar vidas", concluyó Antonio López.
no te pierdas estas noticias
PT celebra integración de impuesto a sueros orales en reforma
El Universal
El diputado del PT propone impuesto a sueros orales para combatir enfermedades derivadas del consumo de bebidas azucaradas en México.
Altagracia Gómez insta a empresarios a invertir en México para fortalecer la economía nacional
El Universal
La titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, hace un llamado al sector empresarial para aumentar la inversión en México.
Diputados aprueban aumento del IEPS a refrescos, cigarros y casinos
El Universal
La Cámara de Diputados respalda la medida que afectará a productos como refrescos y cigarros