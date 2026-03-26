PT descarta revocación de mandato en Plan B electoral

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- La vocera del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar, afirmó que su bancada está lista para avalar la reforma del Plan B electoral sin la revocación de mandato.

PT confirma respaldo a reforma Plan B sin revocación

En entrevista con EL UNIVERSAL, aseguró que la minuta se respetará tal y como llegó del Senado.

"No se vislumbra que pueda haber cambios", declaró a pregunta expresa sobre la posibilidad de que se reintegre la Revocación a través de una reserva.

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"No creo yo que se vaya a suceder, la verdad, y te lo digo por el comportamiento que hubo ayer en el Senado. No hay una confrontación entre nosotros, lo de ayer salió en un acuerdo de los aliados, fue muy evidente, Morena votó con nosotros la reserva del 35", indicó.

La legisladora petista recordó que, tras la recepción del documento, se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral y detalló que en los próximos días se elaborará el dictamen a fin de que se vote los primeros días de abril.

Alianza Morena-PT fortalece apoyo a Plan B electoral

Lilia Aguilar dijo que este miércoles Morena y PT dejaron claro que son aliados y que están unidos.

"Fuimos juntos y avanzamos juntos en el tema de los privilegios. Primero, aprobamos la reforma que tiene que ver con recortar las pensiones doradas para eliminar estos excesos de dinero que con actos de corrupción se ha destinado a ciertas personas, sin que hayan cumplido bajo los principios de la ley con su retiro y, por otro lado, en el senado se avaló el plan B, con lo que refrendamos nuestro apoyo a la Presidenta y nuestro carácter fundacional de la 4T", indicó.

Aguilar Gil explicó que dejar la revocación tal y como está estructurada "era lo correcto".

"Nosotros lo que vimos es que los retos que tenemos en la cuarta transformación están en el futuro y en el exterior. ¿A qué me refiero? el profe lo dijo ayer en su en su discurso, es necesario llamar a un frente unificado por la soberanía nacional ante lo volátil que es hoy la geopolítica, y sobre todo las acciones de quien es nuestro principal socio comercial. En segundo término, en el futuro tenemos la responsabilidad de restablecer este movimiento para que la transformación termine de darse, dos sexenios no son suficientes, y en esa lógica, vemos que los retos que nosotros tenemos como movimiento están hacia el futuro en la construcción de un gobierno mucho más consolidado".

Finalmente, sostuvo que quienes querían ver rota la alianza de Morena, PT y PVEM, "se van a quedar con las ganas".

"Lamentamos no darle la satisfacción a quienes quieren que este movimiento se rompa. Vamos a seguir adelante en la construcción de este movimiento y ya tenemos encima las elecciones del 2027, así que ahora vamos a transitar en esa dirección", concluyó.