PT impulsa igualdad salarial entre hombres y mujeres deportistas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- En vísperas de la celebración de la Copa Mundial de Fútbol, Qatar 2022, la senadora Geovanna Bañuelos propuso reformar el Capítulo X del Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, en materia de igualdad salarial en el deporte.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que el objetivo de su iniciativa es reconocer y establecer garantías para el ejercicio de los derechos laborales de los deportistas profesionales y, sobre todo, garantizar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, además, evitar la discriminación.

Así como garantizar que las mujeres deportistas cuenten con las mismas condiciones de trabajo que sus contrapartes hombres, estableciendo la obligación para clubes, equipos deportivos y asociaciones nacionales deportivas en homologar sus salarios con el promedio del salario integrado de la plantilla del equipo varonil.

Geovanna Bañuelos destacó que el deporte es una actividad que influye en los procesos de socialización, "tiene el poder de unir a las personas cualquiera sea su edad, etnicidad, origen social o clase económica".

En este sentido, la legisladora por Zacatecas llama a las autoridades a reivindicar capacidad transformadora del deporte, ya que a través de él, es posible dignificar la vida de las personas que lo practican y encontrar en su realización o visualización un espacio para la felicidad de todas y todos, donde la discriminación y la brecha de género deben combatirse.

La líder petista resaltó que las mujeres fueron y continúan siendo relegadas no sólo del fútbol profesional, sino de muchos otros deportes que no cumplen con el rol de género conservador impuesto por la sociedad.

Prueba de ello, es que en México, no existía un torneo de primera división femenil debidamente constituido y en donde los clubes del país solamente contaban con un equipo varonil en primera división.

"Esta situación cambió cuando la Federación Mexicana de Futbol fundó la Liga MX Femenil con el objetivo de fomentar y fortalecer al futbol femenino. Actualmente, la liga mexicana femenil cuenta con 18 equipos", explicó.

Sin embargo, Geovanna Bañuelos destacó que las deportistas profesionales perciben un salario mucho menor que sus contrapartes hombres, con lo que se viola el principio consistente en "a trabajo igual, salario igual", así como el derecho humano a la igualdad entre hombres y mujeres y a la no discriminación.

Por ello, la propuesta inscrita en la Gaceta del Senado adiciona un artículo 291 Bis, para definir los actos discriminatorios dentro del deporte, por lo que se prohíbe que a cualquier deportista se le niegue la contratación en un club por provenir de determinado club; así como por ejercer sus derechos laborales, individuales o colectivos; entre otros.

También se propone que el 40 % de los patrocinios que reciba el club, equipo deportivo u asociación nacional deportiva, para sus ramas varoniles, se destinarán a su contraparte femenil. En caso de que la Asociación Deportiva Nacional no otorgue salarios, estarán obligados a garantizar la paridad laboral entre hombres y mujeres.

Además, en el documento se plantea que el salario, primas, bonos u análogos, de las mujeres deportistas no podrá ser inferior al promedio del salario integrado de los deportistas hombres del equipo o club varonil en igual categoría.