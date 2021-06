PT no apoyará iniciativas de AMLO sobre Guardia Nacional y plurinominales

El Partido del Trabajo (PT), aliado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), adelantó que rechazará las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército y eliminación de los diputados plurinominales.

Gerardo Fernandez Noroña, vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, dijo en conferencia de prensa que las iniciativas cantradicen la promesa de regresar a los militares a los cuarteles.

"En el tema de la Guardia Nacional es todavía más delicado, porque ahí hay un compromiso de regresar al Ejército a los cuarteles en marzo del 2024, y me parece que esta iniciativa entraría en contradicción con ese acuerdo que hicimos de cara a la nación y que el propio compañero Presidente nos lo pidió, entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que discutir", expuso este miércoles.

Pese a estas excepciones, el dirigente del PT, Alberto Anaya, destacó que el partido continuará apoyando al Presidente López Obrador.

PROPUESTAS DE AMLO

El Jefe del Ejecutivo anunció el 15 de junio que planea que la Guardia Nacional sea parte del Ejército, eliminando la tenue pretensión de una fuerza controlada por civiles que se utilizó para obtener la aprobación de su creación hace dos años.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador disolvió la antigua Policía Federal poco después de asumir el cargo a finales de 2018, alegando que la fuerza era corrupta. La sustituyó por la Guardia Nacional bajo el control nominal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de carácter civil.

La idea era que la guardia de 100 mil miembros podría permitir que los militares se retiraran gradualmente de las tareas de aplicación de la ley, pero la gran mayoría de los reclutas, los oficiales y el entrenamiento siempre provenían del Ejército, a menudo en calidad de préstamo.

López Obrador dijo el martes que planeaba proponer una enmienda constitucional para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de Defensa, a fin de garantizar que administraciones posteriores no recorten su presupuesto.

Ese mismo día, anunció que planea presentar al Congreso contempla un pendiente que durante años se ha prometido atender: la desaparición o reducción de los legisladores de representación proporcional.

"¿Para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no sólo en la Cámara de Diputados, sino también en la de Senadores. Vamos a reformar la Ley, la Constitución para que haya democracia plena", propuso el Presidente durante su conferencia de prensa matutina.

Los legisladores plurinominales, 200 diputados y 32 senadores, no son elegidos mediante votación directa, sino que llegan al Congreso a través del porcentaje de votos obtenidos por cada partido en una elección. Para ellos, las fuerzas políticas elaboran una lista por circunscripciones, en la cual los primeros lugares de los principales partidos tienen asegurados su integración en las instancias legislativas.