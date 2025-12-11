PT propone crear registro de huérfanos por feminicidios en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Para identificar de manera inmediata a niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a su madre por feminicidio y garantizar su incorporación programas de ayuda y protección, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propuso crear el Registro de Menores de Edad Huérfanos por Feminicidio, el cual estará a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Mediante una iniciativa para reformar los artículos 54 Bis, 54 Ter, 54 Quater, 54 Quinquies y 54 Sexies de la Ley General de Víctimas, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Ana Karen Hernández y Yeidckol Polevnsky, y el coordinador Alberto Anaya buscan dar un paso decisivo para transformar la manera en que el Estado mexicano atiende a quienes han quedado en orfandad por feminicidio.

Para ello, establecen que la Comisión Ejecutiva será la encargada de crear, administrar y mantener actualizado el registro, así como para asegurar la coordinación con las instituciones de procuración de justicia, sistemas estatales de atención a víctimas y demás autoridades competentes.

En el documento inscrito en la Gaceta del Senado, se detalla que el registro se integrará con información proveniente de ministerios públicos; tribunales y órganos jurisdiccionales; sistemas estatales de atención a víctimas; sistemas DIF federal y estatales; instituciones de salud o cualquier otra autoridad que, por sus funciones, tenga conocimiento de los hechos.

"Con ello, se construye una red de información sólida, evitando la dispersión que hoy caracteriza al tratamiento de estos casos".

Además, se establece que la información contenida en el Registro será estrictamente confidencial y se regirá por las normas en materia de protección de datos personales, seguridad informática, interés superior de la niñez y no revictimización.

Geovanna Bañuelos destacó que los niños, niñas y adolescentes que han perdido a su madre por feminicidio han permanecido al margen de la estadística oficial, invisibles para las instituciones y expuestas a una cadena de vulneraciones que se prolonga mucho más allá del crimen que arrebató la vida de sus madres.

En este sentido, resaltó que con su propuesta se podrá identificar de manera inmediata a todos los menores afectados, y no quedará en un simple listado administrativo, ya que su incorporación al registro tendrá efectos automáticos y vinculantes.

"Desde el primer momento, el Estado estará obligado a reconocerlos como víctimas indirectas, activar medidas de ayuda y asistencia, garantizar una valoración psicosocial especializada, brindar acompañamiento jurídico y psicológico, y asegurar su integración prioritaria al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral", especificó la legisladora.