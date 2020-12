Puebla en alerta máxima por Covid; cierran actividades no esenciales

El Gobierno de Puebla decretó este lunes Alerta Máxima por el aumento en casos de Covid y anunció el cierre total de actividades no esenciales.

A partir de hoy y hasta el 11 de enero, se ordenó el cierre en los 217 municipios para contener el avance de casos de la pandemia.

"Debemos de decirlo: se rompieron las reglas y no hubo manera de poder restablecerla a un comportamiento social que ayudará para ello", aseguró el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En un mensaje oficial, se ordenó sólo la operación de empresas esenciales con funcionamiento básico al 20% de su capacidad.

Y es que el Sector Salud reportó un acumulado de 47 mil 651 casos positivos, de los cuales 653 se acumularon del 24 de diciembre a la fecha.

En ese mismo lapso hubo 69 defunciones y 888 ingresos en todo el sector, la mayoría de ellos personas de edades entre 50 y 70 en estado grave.

Barbosa afirmó que el número de contagios y de hospitalizados diarios ha llegado a "cifras exponenciales".

"Estamos ya en nivel de cuando estuvimos en la máxima alerta de junio y julio y si no hacemos cosas que de verdad posibiliten predecir que esto va a detenerse, estaremos en los primeros días de enero en un colapso muy fuerte. Y es la toma de conciencia de todos", agregó.

El ejecutivo lamentó que no se hayan acatado de manera adecuada las medidas para contener, como limitaciones a afluencia, una morbilidad ciudadana desbordada, y comercio ambulante.