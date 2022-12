Puebla se suma a los estados que retornan al uso obligatorio de cubrebocas

A-AA+

PUEBLA, Pue., diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- El Gobierno de Puebla decretó el regreso del uso de cubrebocas en espacios cerrados y en aglomeraciones al aire libre para intentar frenar el aumento en casos de Covid.

Además, las autoridades estatales determinaron que toda aquella reunión con más de 300 personas será necesario que cuenten con la validación del protocolo sanitario por parte de Protección Civil.

El Sector Salud del Gobierno de Puebla reportó que durante el fin de semana tuvieron 209 nuevos casos de Covid, por lo que el número de personas infectadas activas suma 640 en 25 municipios.

"Estamos emitiendo un decreto de prevención Covid, queremos atender con mucha fuerza y mucha puntualidad este tema, no buscaremos que haya restricciones extremas pero para eso necesitamos la ayuda de los poblanos y poblanas", expresó el gobernador Salomón Céspedes Peregrina.

Aforo en establecimientos comerciales seguirá al 100%

En conferencia de prensa, se informó que el regreso del uso obligatorio de cubrebocas se aplicará en los 217 municipios en espacios cerrados y en aglomeraciones.

Se mantendrá un aforo del cien por ciento en establecimientos comerciales, sin embargo se hizo un llamado a mantener medidas preventivas e incluso si se puede evitar las concentraciones masivas.

Sin embargo, se estableció la obligatoriedad de reforzar las medidas sanitarias de ingresos en espacios públicos y comerciales.

"Ya conocemos a esta terrible pandemia y ya conocemos como atacarla (...) prudencia, paciencia y organización, no estamos en una crisis, la intención es no llegar a una crisis", destacó el mandatario.

Si bien dijo que las fiestas decembrinas son para reconciliarse y estar unidos, también es importante cuidarse para que todos sigan presentes en enero.

El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que el país y Puebla ha sufrido un incremento no sólo de casos de Covid, sino influenza, neumococo y distintas enfermedades respiratorias.