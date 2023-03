¿Puede separarse Osorio de fracción del PRI sin renunciar al partido?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- El senador Miguel Ángel Osorio Chong no podrá separarse del grupo parlamentario del PRI, como anunció el pasado miércoles al dejar la coordinación, sin renunciar al partido.

De acuerdo con el artículo 65 de los Estatutos priistas, "pierde su militancia quien:

"1.- Ingrese a otro partido político

"2.- Acepte ser postulado como candidato por otro partido, salvo en el caso de las coaliciones o alianzas previstas en los presentes Estatutos

"3.- Deje de formar parte del grupo parlamentario del Partido en el órgano legislativo o edilicio al que pertenezca

"4.- Apoye públicamente o realice labores de proselitismo a favor de un candidato de otro partido político o de un candidato independiente, salvo en el caso de coaliciones o alianzas previstas en los Estatutos".

En conferencia de prensa la noche del miércoles, el senador Osorio Chong anunció que deja la bancada priista, pero no su militancia en el partido. Sin embargo, los Estatutos prohíben esta situación y contemplan la expulsión de quien abandone a su grupo parlamentario y pretenda mantenerse en las filas tricolores.

Por unanimidad de ocho votos de los senadores presentes en la asamblea general extraordinaria del PRI en el Senado, Manuel Añorve fue electo como nuevo líder de la bancada en sustitución de Miguel Ángel Osorio Chong.

En conferencia de prensa, el nuevo coordinador del tricolor aseguró que no hubo ninguna ilegalidad en la convocatoria a la asamblea ni en la remoción del dirigente.

Informó que dos notarios públicos dieron fe y legalidad de que hubo quórum en la asamblea, con 12 de los integrantes, aunque luego la abandonaron Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila, junto con Osorio Chong.

Argumentó que Osorio Chong cumplió un ciclo y agradeció el "voto de confianza" de sus compañeros que lo propusieron para encabezar la fracción parlamentaria. Incluso informó que Carlos Aceves del Olmo, ausente por motivos de salud, le comunicó su voto de respaldo.

Manuel Añorve negó que detrás de este cambio haya estado el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y desmintió que el dirigente del partido haya acudido al Senado para orquestar este movimiento.

Dijo que una fue una decisión libre y soberana de los integrantes del grupo parlamentario y lamentó que el senador Miguel Ángel Osorio haya anunciado su salida de la bancada tricolor.

Sobre la posibilidad de que Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga, quienes abandonaron la reunión junto con el excoordinador, se separen del grupo parlamentario, Añorve Baños anunció que dialogará con todos ellos para tratar de mantener unida a la fracción priista.