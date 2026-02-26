Puerto Vallarta avanza tras disturbios: alcalde informa avances

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- El alcalde de Puerto Vallarta, Luis Munguía, informó que el municipio avanza en la recuperación luego de los hechos violentos registrados el pasado 22 de febrero, cuando se presentaron bloqueos, incendios y actos vandálicos en distintos puntos de la ciudad en el contexto de un operativo federal de alcance nacional.

Puerto Vallarta recuperación tras disturbios

"Vivimos una jornada sumamente complicada (...) como muchos puntos del país, en un suceso de talla nacional sufrió afectaciones en diferentes aspectos", declaró.

Añadió que actualmente "se han realizado trabajos de liberación de vías, de bloqueos y de estabilización en el ánimo social".

El edil señaló que fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno mantienen presencia reforzada en la ciudad, lo que ha permitido retomar actividades cotidianas. "Hoy aquí en Puerto Vallarta ya se tiene restablecido el transporte público y también las labores en los planteles educativos", afirmó.

Daños materiales y acciones oficiales

Destacó además que el destino turístico continúa operando con normalidad y mínima afectación aérea: "De 80 vuelos, sólo cuatro cancelaron". En ese sentido, subrayó que "somos un destino turístico tranquilo, de paz y armonía, y así continuará siendo".

Sobre los daños materiales, Munguía indicó que cerca de 40 tiendas de conveniencia fueron vandalizadas, además de incendios y destrucción de infraestructura urbana.

El municipio reportó la pérdida total de tres camiones recolectores de basura y daños en semáforos e instalaciones públicas. "Perdimos tres camiones recolectores... no eran nuevos, pero prácticamente se perdieron", señaló. No obstante, subrayó que no hubo víctimas civiles mortales: "Afortunadamente no hubo decesos civiles... privilegiamos la integridad de las familias".

En relación con la presunta participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el presidente municipal evitó emitir conclusiones y señaló que las investigaciones corresponden a autoridades federales. "Todo lo que tiene que ver con delitos de alto impacto o delincuencia organizada lo investiga la parte federal; nosotros somos coadyuvantes", expresó, en referencia a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina (Semar).

El alcalde confirmó también daños severos en un puente ubicado en la zona rural de Las Embocadas sobre la carretera estatal 544, con pérdida estructural total y pendiente de reconstrucción. "El dictamen es de completo daño estructural y tendrá que ser reconstruido", dijo. Como medida provisional, se habilitó una vía alterna para garantizar el suministro de víveres y apoyo humanitario. Asimismo, reportó 19 personas detenidas por rapiña y vandalismo durante los disturbios.

Finalmente, Munguía señaló que aún no existe una cifra global de pérdidas económicas, ya que propietarios y empresas continúan evaluando daños. "Cada afectado está haciendo sus reportes y ajustes con sus aseguradoras", explicó. Pese a ello, sostuvo que la prioridad es la reactivación económica y turística del municipio, que se encontraba en plena temporada alta. "No ha bajado del 90 por ciento la ocupación hotelera (...) las zonas turísticas están completamente habilitadas", concluyó.