Puntos clave de la reforma electoral de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El domingo 13 de noviembre, diversas organizaciones, políticos y otros personajes realizarán una marcha, en lo que consideran como defensa por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde hace meses, parte de la conversación política se encuentra confrontada en torno a la reforma electoral que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, propone.

En medio de esta discusión ha habido posturas a favor y en contra, pero sobre todo, una ríspida confrontación entre AMLO y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

El mandatario ha asegurado que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, "es de pena ajena". Por su parte, éste último comparó la situación con la que se vive en Brasil, donde el mandatario de aquel país, Jair Bolsonaro, descalifica a los órganos electorales por su derrota electoral.

Apenas hace unas semanas, la CNDH abonó a la controversia cuando emitió un comunicado en el que señaló que los órganos autónomos como el INE tienen únicamente el nombre y "son instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo".

Además, en la misma recomendación pidió a los diputados y senadores que construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de los comicios, así como la designación de sus integrantes, de manera insospechable de intereses partidistas.

"Es así que la CNDH hace un llamado público, respetuoso, a los legisladores de la República para que, tomando como referente las luchas democráticas, revisen la legislación electoral vigente...", consideró.

Sin embargo, el INE respondió que la Comisión no tiene competencia para esas recomendaciones, según el Artículo 102 de la Constitución, el cual establece que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes tratándose de asuntos electorales.

En medio de toda esta discusión se encuentra la reforma electoral de AMLO, la cual será la última a gran escala de su gobierno, del que aún faltan dos años.

Puntos clave en la reforma electoral de AMLO

1. El Presidente propone eliminar 200 diputados y 32 senadores.

2. También, se busca reducir el financiamiento de los partidos políticos.

3. AMLO quiere una nueva definición del concepto de "propaganda" para que el Gobierno se pronuncie durante las campañas y elecciones.

4. Dentro de la propuesta, se pide que la elección de los consejeros del INE sea mediante el voto de la población, lo que hasta ahora no ocurre.