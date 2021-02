PVEM exige a diputado disculparse por seña ante rechazo al aborto

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) exigió al diputado local César Augusto López Ramírez que emita una disculpa pública a todas las mujeres y a la sociedad en general, luego que desde la tribuna del Congreso de Aguascalientes levantó el dedo medio de la mano y utilizó un lenguaje vulgar para expresar su rechazo al aborto.

En un comunicado, el Verde lamentó "las tan desafortunadas expresiones emitidas por un militante del partido en Aguascalientes".

"Ningún debate justifica la falta de respeto y el incurrir en expresiones tan vulgares y desafortunadas", acotó en un comunicado.

Este viernes, durante la aprobación de la llamada Ley Provida, César Augusto López usó una analogía para pronunciarse en contra del aborto.

"En Tamaulipas hay un pueblo que se llama Güémez, existió hace más de 100 años, se dice, un filósofo, que se llamaba El Filósofo de Güémez, y un día fueron con él dos campesinos molestos porque uno de ellos en su parcela sembró sandías y la guía se metió a la del compadre y a la hora de cosechar los dos peleaban las sandías que tenían cada uno en su parcela; el filósofo les dijo: 'Les voy a dar la respuesta, siempre y cuando me hagan caso'.

"Al primero, al que era origen de las guías de las sandías, le dijo: 'Usted hágase a un lado'. Va con su compañero y le dijo: '¿Qué ves aquí?', y el compañero le dijo: 'Pues una mano', '¡muy bien!'; dijo: '¿Y ahora?' (alzando la mano y mostrando el dedo medio en alto), 'pues una seña muy obscena', '¡perfecto!'; '¿este dedo que está aquí de quién es?', dijo; 'pues es tuyo filósofo', dijo.

'¿Y si te lo meto hasta adentro en esa parte que empieza con C y termina con O, y no es el CODO, ¿de quién sigue siendo el dedo?', dice: 'pues suyo'. '¿¡Verdad que ya no es tuyo!?'. Lo mismo pasa con este tema: El niño, el bebé, no es de la mujer, en una vida, es una vida", expresó con el dedo medio de su mano arriba.

El PVEM dijo que refrenda su compromiso y solidaridad con todas las mujeres, no solo en los dichos sino en los hechos, al hoy tener el privilegio de contar con un liderazgo femenino a nivel nacional.

Dijo que su liderazgo tiene todo el respaldo de la militancia nacional para juntos continuar en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha para erradicar la violencia contra ellas en cualquiera de sus formas.

Con la reforma aprobada en el Congreso, en Aguascalientes se elevó a rango constitucional el derecho a la vida desde la concepción de una persona hasta la muerte.