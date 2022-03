PVEM pide comparecencia de Delfina Gómez

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- La bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados se pronunció a favor del diálogo y la apertura para escuchar las voces de todas y todos para clarificar la posibilidad, necesidad y pertinencia de mantener el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC).

También este instituto político se sumó al llamado para que Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dialogue con los diputados federales para explicar las razones que motivaron la decisión de incorporar dicho programa al de La Escuela es Nuestra.

"El Partido Verde, al igual que el gobierno de México, tiene la convicción de luchar por el bienestar los mexicanos y la mejor manera de lograr este objetivo es velar por que las acciones de gobierno promuevan el desarrollo pleno de nuestros niños y jóvenes", afirmó la diputada María del Carmen Pinete Vargas.

La legisladora ecologista, integrante de la Mesa de Trabajo que se creó por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para revisar ese tema, señaló que "la continuidad o no del programa causó controversia en muchos ámbitos, por ese motivo los legisladores abrimos un espacio en donde habrán de participar todas las voces, tanto a favor como en contra, a fin de clarificar la posibilidad, necesidad y pertinencia de mantenerlo".

En ese contexto, Pinete Vargas puntualizó: "no siempre tendremos coincidencias. Sin embargo, en algo estamos de acuerdo todos, la educación es la única vía para que muchos mexicanos superen el rezago y la marginación que hoy padecen".

Por ello, dijo que lo anterior es una situación que se abordará de frente, no sólo con los representantes del sector educativo del gobierno federal, sino también con los diversos participantes en las mesas de trabajo, establecidas para aclarar a la sociedad cuál es el futuro de este importante programa.