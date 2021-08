Quadri llama a no dejarse "engatuzar" por revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El electo diputado federal, Gabriel Quadri, llamó a no dejarse "engatuzar" ante la revocación de mandato que ya ha comenzado a promocionar el presidente Andrés Manuel López Obrador para 2022.

El diputado electo de la alianza Va por México pidió a sus seguidores a no encandilarse como "palomillas ante el foco" y, en su lugar, rechazar el ejercicio promovido por el mandatario federal para que los electores decidan si éste termina su mandato en 2024, como se tiene previsto, o deje el puesto a tres años de estar al frente del gobierno.

"Reitero: no se dejen engatuzar por la Revocación de Mandato que ya empezó a promover López", solicitó.

Gabriel Quadri pidió, en su lugar, centrarse en el fracaso que para él representa el gobierno del presidente López Obrador.

Asimismo, convino en que lo mejor que se puede hacer ante la promoción de la revocación de mandato es pensar en una estrategia para superar al gobierno de López Obrador y así, dijo, reconstruir el país.

"Rechacémosla. Centremos nuestra atención en el fracaso de su gobierno, y en una estrategia para superarlo y reconstruir al país...", finalizó.

¿Cuándo será la revocación de mandato?

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en marzo próximo se realizará la consulta por la revocación de mandato y retó al "bloque conservador" a participar, pues aseguró que es su "gran oportunidad".

"Viene la revocación de mandato en marzo y será interesantísimo, no nos vamos a reír, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la posibilidad de reagruparse como lo hicieron en junio que querían que perdiéramos la mayoría de la Cámara de Diputados. Ahora tienen otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo para que yo me vaya, es la revocación de mandato, no hace falta la violencia, el pueblo va a decidir si me quedo o me voy, para finales de marzo, ahí tienen otra oportunidad".

En octubre de 2019, el Senado aprobó en lo general y lo particular nueve artículos constitucionales que establecen la revocación de mandato para remover al Presidente.

El 3% de la lista nominal, es decir 2.8 millones de 17 entidades, debería de juntar firmas y solicitarla, lo cual sólo se puede hacer una vez en el sexenio. Para que se remueva al Presidente, el 40% de la lista nominal debería de votar por el "sí" para que la consulta fuera vinculante.

Según el dictamen, en caso de que "se determine la revocación de mandato del Presidente de la República, éste cesaría en sus funciones en un plazo de 60 días naturales".