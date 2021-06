"Qué delicia callar bocas", dice Mariana Rodríguez, tras el triunfo de Samuel García

Mariana Rodríguez Cantú, influencer y esposa del ahora Gobernador de Nuevo León, Samuel García, agradeció a las y los votantes por hacer posible el triunfo de su pareja y permitirles "callar bocas".

Por medio de sus "historias" de Instagram, la celebridad de Internet contó que se sentía muy emocionada y satisfecha con los resultados en las elecciones, ya que tanto ella como Samuel García pusieron mucho empeño en la campaña política.

Rodríguez Cantú señaló que aunque en varios momentos dudó de las cosas, pues "enfrentó muchos problemas en el camino" (polémicas sobre su vida personal y sobre sus ingresos económicos), ahora entendió que "todo tuvo una razón de ser".

"Creo que Samuel es un claro ejemplo de entrarle a todo a pesar de las adversidades. O sea, veníamos de un año muy complicado que todos los escándalos, empezando en cuarto lugar; y bueno, echarle todas las ganas. O sea, de verdad yo dejé el corazón en la campaña. Hice todo lo que se pudo hacer, Samuel también, dimos nuestro 100 por ciento. Y lo imposible se hace posible", expresó Mariana e insistió que clave del éxito estuvo en no hacer caso a los malos comentarios de las personas.

Agregó que fueron muchas las personas que intentaron "detenerlos" haciéndoles comentarios al respecto de que no podrían con el peso de la gubernatura, pero que hoy se siente orgullosa de llegar triunfante a la meta de la mano de su esposo.

"Hoy digo: ¡qué delicia callar bocas! Estamos muy conscientes de la responsabilidad que va a ser para Samuel gobernar Nuevo León. Hay mucho que hacer por Nuevo León, por la gente de Nuevo León, pero yo les prometo que de mi parte y la de Samuel vamos a entregar el corazón estos seis años, así como lo entregamos en la campaña", recalcó la influencer y también empresaria.

Rodríguez adelantó que se involucrará a la población "en lo más que se pueda", ya que es sumamente importante mantenerla informada, involucrada y con una participación ciudadana activa.

Finalmente, la esposa de Samuel García Sandoval volvió a agradecer el apoyo de sus seguidores y del electorado neolense por "elegirlos" como una mejor opción para el próximo Gobierno estatal.

PREP: SAMUEL GANA GUBERNATURA DE NL

Con el 100 por ciento de las actas capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), Samuel García, el polémico político de Movimiento Ciudadano (MC), es el virtual ganador de la gubernatura de Nuevo León con 700 mil 352 votos a su favor (36.6 por ciento).

García Sandoval llega muy cuesta arriba. Tendrá que gobernar Nuevo León con un Congreso local en contra, y mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga en un proceso que involucra a miembros de su familia e incluso a su esposa, a quienes algunos le atribuyen parte del triunfo en esa entidad.

El joven Senador se colocó a la cabeza de las votaciones casi 10 puntos arriba del abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián de la Garza, quien obtuvo 522 mil 073, es decir 27.34 por ciento de sufragios a favor.

No obstante, las mismas cifras preliminares muestran que Samuel García tendría que gobernar con un Congreso en el que su partido no triunfó en ninguno de los 26 distritos electorales locales en juego. Por el contrario, el partido tricolor tendrá 12 diputaciones, seguido del Partido Acción Nacional (PAN) con 10 y la coalición conformada por Morena, PT, Partido Verde y Panal con cuatro distritos. Las 16 diputaciones en juego restantes corresponden al principio de representación proporcional, es decir con base al número de votos que obtuvieron los partidos, lo cual no bastaría para Movimiento Ciudadano.

Samuel García —un político que ha protagonizado diversas polémicas en redes sociales— sería el segundo mandatario al hilo de Nuevo León en gobernar una de las principales entidades del país sin el respaldo del Congreso local, como ha sido el caso del actual mandatario Jaime Rodríguez Calderón. Esta instancia es indispensable para cualquier proyecto político, pero sobre todo clave ante las indagatorias que realiza la FGR al entorno cercano del integrante de Movimiento Ciudadano.

¿QUIÉN ES MARIANA RODRÍGUEZ?

De acuerdo con publicaciones de espectáculos, Rodríguez, quien cuenta con un millón 600 mil seguidores en Instagram, suele presumir su vida privilegiada: relojes, joyas, cubrebocas elegantes, fundas de celular y bolsas de diseñador.

De hecho, el domingo usó un saco blanco de Monamour Boutique que tiene por nombre: "Alexis". Cuesta 16 mil 251.60 pesos. Vistió un pantalón con tacones negros y usó una bolsa modelo Gigi Marmont de Gucci, con un valor aproximado de 46 mil 519 pesos.

Rodríguez Cantú es "influencer". Algunos creen que su popularidad hizo visible a Samuel García, un Senador polémico que se ha ganado espacio por declaraciones donde se le ubica como frívolo y alejado de la realidad de los mexicanos.

Ella nació el 10 de agosto de 1995 en Monterrey y estudió Psicología Organizacional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Tiene su propia marca de maquillaje llamada Mar Cosmetics.