Qué días de mayo son puente oficial

Hoy jueves inician los días más fuertes de Semana Santa 2022 y aunque aún mucho por disfrutar, no son días de asueto oficial.

Tras el periodo de vacaciones por Semana Santa, los alumnos de educación básica regresarán a clases el 25 de abril. Sin embargo, el viernes 29 de abril de nuevo descansarán, pues hay reunión del Consejo Técnico de la Secretaría de Educación Público.

Para los trabajadores, un día de asueto oficial es el 1 de mayo, que en este año cae en domingo. Si tú eres de los empleados que laboran ese día, tu patrón deberá pagártelo doble, pues el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo así lo establece.

Además, el 5 de mayo este año cae en jueves y se conmemora la Batalla de Puebla, sin embargo, no es día oficial de asueto, por lo que no habrá "puente" o fin de semana largo.

Aunque el 10 de mayo, día de las Madres, es un festejo muy popular, tampoco es un asueto oficial.