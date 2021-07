¿Qué dice la nueva denuncia contra el presidente del TEPJF José Luis Vargas?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a cargo de Santiago Nieto, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia contra José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas "fantasmas" para triangular recursos.

La UIF informó a través de un comunicado que el pasado 22 de junio presentó una denuncia contra 6 personas; 2 físicas y 4 morales, luego de que se identificaron operaciones financieras por montos superiores a los declarados ante posiblemente constitutivas de delitos.

"En el análisis realizado, la UIF encontró que José Luis N, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria", indicó la UIF.

El organismo encabezado por Santiago Nieto detalló la utilización de empresas "fachada" para la realización de diversas transferencias financieras en el extranjero.

"Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad", explicó.

Agregó que además interpuso un recurso de inconformidad contra la exoneración del magistrado presidente del TEPJF en la primera denuncia penal que se presentó ante la FGR por el delito de enriquecimiento ilícito, mismo que fue admitido.

"Respecto al Ejercicio de la No Acción Penal que el Ministerio Público propuso el día 15 junio del presente año por el delito de Enriquecimiento Ilícito, la UIF el 18 de junio del año en curso a través del personal de la Dirección General de Procedimientos Legales consultaron dicha determinación en la que el MP argumentó y se pronunció únicamente en dicha determinación por Enriquecimiento Ilícito, por tal motivo y conforme al artículo 258 del Codigo Nacional de Procedimientos Penales, esta Unidad, impugnó la determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la CDMX, misma que se radicó

el medio de impugnación en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte", señaló la UIF.