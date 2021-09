"Que diosito me lleve para abrazarnos los cuatro", dice padre de Dilan

"Espero con ansias el día que diosito me lleve y poder abrazarnos los cuatro fuertemente", afirmó Jorge Armando en el velorio de su esposa Paola y de su hijo Dilan, que se realiza en una casa de la calle Club Legión Humbolt, en la segunda sección de Lázaro Cárdenas.

En esta despedida se registró un rompimiento entre Gabriela la madre de la joven y Jorge su esposo, porque Paola había manifestado su deseo de ser incinerada y la decisión de su pareja es sepultarla en el mismo panteón que a sus hijos, en la parte alta de la Sierra de Guadalupe.

Los ataúdes, uno pequeño blanco y el otro de madera color café, rodeados de flores, tiene las fotografías de la familia de Paola y Jorge, así como de sus pequeños hijos en momentos felices de su vida, junto a su féretro está el triciclo del pequeño Dilan.

---Agradece a rescatistas

"Gracias a Dios y a los rescatistas, a los de la mesa de emergencia, que encontraron a Paola y a Dilan, que es lo que yo más quería", reiteró el joven padre de familia.

El derrumbe terminó con la vida de su esposa Paola y de sus hijos Dilan y Mia Mayrin y dejó a Jorge Armando con lo que traía puesto, "pude rescatar mis documentos y me pude vestir por el apoyo que me dieron para comprarme ropa, un pantalón y unos tenis", apoyo que también agradeció.

Paola y Dilan son velados muy cerca de la zona del derrumbe que terminó con sus vidas. Mañana serán sepultados en el panteón Lázaro Cárdenas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe.

--Velan a Paola y su hijo Dilan, víctimas del derrumbe en Cerro del Chiquihuite

Familiares y amigos velan los cuerpos de Paola y Dilan, hallados entre los escombros tras el derrumbe del Cerro del Chiquihuite luego de 11 días de búsqueda.

Desde temprana hora comenzaron a llegar familiares y amigos al domicilio ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas en Tlalnepantla, donde se lleva a cabo el funeral de las víctimas cuyos cuerpos fueron recuperados ayer martes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó por la noche que los cuerpos fueron reconocidos y entregados a sus familiares.