¿Qué incluye el Plan B electoral de Sheinbaum?

Luego de que su iniciativa de reforma electoral fue rechazada en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno impulsará un Plan B con objetivos similares a la propuesta original.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la nueva estrategia busca reducir privilegios en el sistema político y ampliar la participación ciudadana, particularmente mediante consultas populares sobre temas electorales.

Entre las ideas planteadas está la posibilidad de que ciertos asuntos electorales puedan someterse a consulta pública, como el monto del financiamiento a los partidos políticos.

"El Plan B tiene el mismo objetivo que el Plan A: disminuir privilegios y ampliar la participación ciudadana en las consultas públicas", afirmó.

Sheinbaum indicó que la propuesta se enviará al Congreso el próximo lunes, aunque aún se analiza a cuál de las cámaras legislativas será presentada.

La presidenta también señaló que confía en que la iniciativa avance, pero afirmó que "no pasa nada" si tampoco logra aprobarse, pues, dijo, la llamada Cuarta Transformación ha demostrado que la austeridad y el combate a privilegios pueden dar resultados.

La reforma electoral original fue desechada en San Lázaro al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.