logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

¿Qué incluye el Plan B electoral de Sheinbaum?

Propone consultas sobre financiamiento a partidos.

Por Redacción

Marzo 12, 2026 12:14 p.m.
A
¿Qué incluye el Plan B electoral de Sheinbaum?

Luego de que su iniciativa de reforma electoral fue rechazada en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno impulsará un Plan B con objetivos similares a la propuesta original.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la nueva estrategia busca reducir privilegios en el sistema político y ampliar la participación ciudadana, particularmente mediante consultas populares sobre temas electorales.

Entre las ideas planteadas está la posibilidad de que ciertos asuntos electorales puedan someterse a consulta pública, como el monto del financiamiento a los partidos políticos.

"El Plan B tiene el mismo objetivo que el Plan A: disminuir privilegios y ampliar la participación ciudadana en las consultas públicas", afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sheinbaum indicó que la propuesta se enviará al Congreso el próximo lunes, aunque aún se analiza a cuál de las cámaras legislativas será presentada.

La presidenta también señaló que confía en que la iniciativa avance, pero afirmó que "no pasa nada" si tampoco logra aprobarse, pues, dijo, la llamada Cuarta Transformación ha demostrado que la austeridad y el combate a privilegios pueden dar resultados.

La reforma electoral original fue desechada en San Lázaro al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

LEA TAMBIÉN

¿Cómo votaron los diputados de SLP la reforma electoral?

Ocho legisladores potosinos fueron en contra de la iniciativa presidencial

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Qué incluye el Plan B electoral de Sheinbaum?
¿Qué incluye el Plan B electoral de Sheinbaum?

¿Qué incluye el Plan B electoral de Sheinbaum?

SLP

Redacción

Propone consultas sobre financiamiento a partidos.

Cae Samuel N, uno de los más buscados por el FBI
Cae Samuel N, uno de los más buscados por el FBI

Cae Samuel "N", uno de los más buscados por el FBI

SLP

El Universal

Se ofrecía una recompensa de un millón de dólares por información

Sheinbaum detalla Plan B electoral
Sheinbaum detalla Plan B electoral

Sheinbaum detalla Plan B electoral

SLP

Redacción

Recorte al Senado y congresos locales.

Hallan cabeza humana: Marina da fe del caso
Hallan cabeza humana: Marina da fe del caso

Hallan cabeza humana: Marina da fe del caso

SLP

El Universal

Casos similares recientes en Culiacán y carretera Culiacán-Mazatlán mantienen en alerta a las autoridades.