¿Qué letra recibe pago de la Pensión Bienestar hoy?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Pensión Bienestar continúa la dispersión de pagos hoy 12 de septiembre, millones de personas serán beneficiadas en toda la república mexicana con una "lanita" extra que se deposita cada dos meses.

El Gobierno de México implementó varios programas más, fue en el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador que surgió la idea de varios apoyos económicos.

¿Qué letra recibe pago hoy 12 de septiembre?

Hoy 12 de septiembre, de acuerdo con el Calendario Oficial de la Secretaría del Bienestar, los apellidos que empiecen con la letra "M" serán los que podrán retirar su dinero, ya sea en algún banco específico con un porcentaje de comisión o en algún cualquier Módulo del Bienestar sin ningún tipo de cargo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Qué programa recibe depósito de 6,200 pesos?

Durante el mes se hará la dispersión de diferentes programas sociales, correspondientes al quinto pago, que abarca septiembre - octubre, a los beneficiarios de Pensión Adultos Mayores (personas de 65 años o más) les corresponde un depósito de 6,200 pesos.

¿Hay depósito para otros programas del Bienestar?

Durante la dispersión de pagos de este mes, no sólo las personas adultas mayores recibirán el depósito, también quienes sean parte Pensión Personas con Discapacidad (3,200 pesos), Programa Hijos de Madres Trabajadoras (de 1,650 o 3,720 pesos) y Mujeres Bienestar (3,000 pesos) podrán retirar su dinero.

¿Habrá suspensión de pagos por las fiestas patrias?

Sí, la siguiente semana no habrá depósito el día 16 de septiembre, se considera como día inhábil, por lo que la dispersión de pagos continuará un día después tal como lo marca el calendario que compartió la Secretaría de Bienestar.