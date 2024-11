Que ministros sopesen los efectos de sus decisiones, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró su enojo al ser cuestionada sobre una "crisis de constitucionalidad" planteada por la Coparmex y que podría agudizarse, en el marco del debate de hoy en la Corte del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá relacionado con la reforma judicial.

En su conferencia mañanera de este martes 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo arremetió contra los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el debate para invalidar parcialmente la reforma judicial.

"¿Usted ha sopesado bien los efectos que esto podría tener en la incertidumbre en la inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos?", se le preguntó en el Salón Tesorería.

"¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la Presidenta? ¿Por qué no le pregunta a la corte el presidente de Coparmex sobre su decisión porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte (...).

"¿Por qué no le preguntan a los ocho ministros de la Corte su ya sopesaron bien su decisión? ¿Si ocho ministros pueden ir en contra de un pueblo, de millones y millones de votos?", respondió.

Insistió en que la SCJN va en contra del Constituyente: "¿por qué el tema es de la Presidenta cuando es la Corte quien está queriendo legislar cuando no tiene esas funciones en la Constitución?".

"Ocho ministros por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo", añadió.

"¿Por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos, hoy van a empezar la discusión", respondió al insistirle sobre repercusiones en la economía e inversionistas.

"Lo que está haciendo la Presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el Constituyente y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la corte (...) Todo a su tiempo, hoy le toca a la corte, no le toca a la Presidenta", añadió.