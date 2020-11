¿Qué negocios que deberán cerrar a las 19:00 horas en la CDMX?

A partir de la próxima semana, diversos negocios de barrio y ubicados en plazas comerciales deberán cerrar a las 19:00 horas, ante el creciente contagio de coronavirus o Covid-19 en la CDMX.

Varios de dichos establecimientos comerciales han padecido en las ventas, pues al no ser considerados esenciales estuvieron cerrados o restringidos meses, por lo que la medida posiblemente afecte de nueva cuenta sus ingresos.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del 23 de noviembre, todos los giros no esenciales deberán cerrar a las 19:00 horas.

Si eres dueño, encargado empleado de estos negocios deberás acatar las restricciones, pues aunque no lo anunciaron podría haber sanciones o llamados de atención en caso de no hacerlo.

Los establecimientos son:

Gimnasios

Boliches

Cines

Teatros

Exposiciones

Librerías

Museos

Acuarios

Casinos

Centros comerciales

Tiendas departamentales,

Estéticas, peluquerías y salones de belleza

Parques de diversiones

Libran semáforo rojo

Sheinbaum Pardo expuso que para la semana del 23 al 29 de noviembre, la Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja con alerta, pues sigue la tendencia a la alza en las hospitalizaciones.

Comentó que hay 3 mil 427 camas de hospitalización usadas, en los últimos siete días, aumentó en 200 camas; sin embargo, aseguró que la ocupación hospitalaria todavía es mayor al 50%

Aseguró que de seguir así (con la tendencia al alza), a finales de diciembre, se tendrá el nivel de hospitalización como en mayo, mes donde hubo mayores casos por Covid-19.

En conferencia resaltó que este viernes comenzó la colocación de los 26 macro kioscos en estaciones del Metro, zonas de alta influencia y explanadas de algunas alcaldías, con el objetivo de aumentar las pruebas para detectar pacientes Covid-19, y durante la mañana se identificaron a cuatro personas positivas.

En cuanto al Qr, la mandataria local indicó que al día se han registrado 70 mil 811 establecimientos con espacios cerrados, de los cuales más de 269 mil clientes han hecho check-in y se han identificado 30 personas confirmados.