Que PAN decida candidato de coalición, un contrasentido: Aureoles

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- El perredista Silvano Aureoles, ex gobernador y aspirante a la candidatura presidencial de Va Por México, dijo que la percepción que creó el PAN al anunciar que la elección del candidato de la coalición será bajo sus reglas internas, va en contrasentido de las propuestas ciudadanas.

"Está percepción que se generó de que ya es un partido político de la posible coalición, quien va a elegir o a decidir la candidata o el candidato, basado en sus reglas internas, eso es, por decir lo menos, va en contrasentido de lo que los ciudadanos están demandando", afirmó, en el marco de la reunión plenaria de su partido, realizada en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Añadió que no siente que esté en desventaja ante este escenario en el que se elegirá al candidato presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD. "De ninguna manera me siento en desventaja, de que yo he venido planteando desde hace meses, seis meses quizá, es que tiene que haber un método democrático, abierto y transparente, en dónde puedan participar compañeras, compañeros, militantes de los partidos posibles coaligados y también de figuras de la sociedad que pudieran participar en ese proceso interno", comentó.

Y afirmó que "no hay otra forma de legitimar una candidatura, cualquiera que ésta sea, si ésta no procede de un método democrático".