¿Qué pasa con los regalos navideños que se envían a funcionarios?

Ningún servidor público del Gobierno federal puede recibir o solicitar regalos por ningún motivo y mucho menos por las fiestas navideñas o de fin de año, recordó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep).

En un aviso dirigido a los funcionarios públicos federales, se indicó que el ejercicio del servicio público es gratuito, por lo que deben actuar con rectitud.

"No olvides que recibir regalos de cualquier valor, por motivos de nuestro encargo, está prohibido", señaló al referir lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRASP).

El artículo 40 de la LGRASP indica que en caso de que los servidores públicos, sin haberlo solicitado, reciban de un particular de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informar inmediatamente a las secretarías o el Órgano Interno de Control.

En caso de que llegue algún presente, los servidores procederán a ponerlos a disposición de las autoridades competentes en materia administración y enajenación de bienes públicos.

Si les llega un regalo sin que lo hayan pedido, el Indep recordó se deberá poner a disposición del Instituto para su venta, donación o destrucción.

Así, los funcionarios deberán proceder a dar aviso a través del llenado de un formato para entregarlo al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

En el formato se debe poner el nombre del funcionario, con dirección electrónica, teléfono, cargo, descripción del regalo, así como el nombre o razón social de quien envió el presente.

Para la descripción del regalo, se les da una guía para que puedan cumplir con los requisitos del llenado del formato.

Se aclara que los bienes que no recibe el Indep son billetes y monedas de curso legal, divisas, metales preciosos, bienes numismáticos y de filatelia, armas de fuego, municiones y explosivos, narcóticos, flora y fauna protegidos y materiales peligrosos.

Tampoco recibe bienes perecederos o de fácil descomposición, así como aquellos que requieran de instalaciones o equipos para su conservación o almacenaje, y los demás, cuya propiedad o posesión se encuentre prohibida, restringida o especialmente regulada.

En caso de que haya llegado a sus oficinas un regalo de éstos, el Indep ofrece orientación a los servidores públicos para ver su destino.