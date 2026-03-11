¿Qué propone la reforma electoral de Sheinbaum que ya llegó a Diputados?

La Cámara de Diputados dio a conocer el dictamen de una reforma electoral propuesta por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que plantea modificar once artículos de la Constitución y realizar cambios en financiamiento de partidos, fiscalización de campañas, participación ciudadana y reglas del sistema electoral.

El documento fue presentado en el Pleno para trámite de declaratoria de publicidad, paso previo a su discusión y eventual votación. El dictamen fue elaborado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Política-Electoral.

¿Qué cambios propone la reforma electoral?

De acuerdo con el comunicado del Palacio Legislativo de San Lázaro, la iniciativa plantea reformar los artículos 35, 41, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 115, 116 y 134 de la Constitución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los cambios propuestos se encuentra la posibilidad de utilizar medios electrónicos en consultas populares, además de que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá promover la participación ciudadana y la discusión pública informada sobre estos mecanismos.

El dictamen también establece nuevas reglas para el financiamiento de los partidos políticos. El financiamiento público para actividades ordinarias se calcularía multiplicando el número de personas inscritas en el padrón electoral por 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, se refuerzan las restricciones sobre recursos para campañas. La propuesta prohíbe que partidos, precandidatos o candidatos reciban aportaciones provenientes de gobiernos extranjeros, organismos internacionales, personas extranjeras o mexicanos residentes fuera del país, así como recursos de origen ilícito.

Las aportaciones privadas solo podrán realizarse por personas físicas mexicanas y deberán hacerse mediante transferencias electrónicas o instrumentos del sistema financiero, ya que el uso de efectivo quedaría prohibido.

El proyecto también plantea nuevas medidas para la fiscalización de recursos electorales, obligando a instituciones financieras a reportar al INE operaciones relacionadas con partidos y candidaturas durante los periodos de precampaña y campaña.

Otro punto incorpora reglas sobre el uso de inteligencia artificial en contenidos electorales. El dictamen señala que cualquier material relacionado con procesos electorales que haya sido modificado mediante IA deberá identificarse claramente, mientras que concesionarios de radio, televisión y plataformas digitales deberán advertir sobre contenido que no esté etiquetado.

La reforma también contempla ajustes en la integración de la Cámara de Diputados, particularmente en la forma de asignar las 200 curules de representación proporcional, combinando candidaturas con mejores porcentajes distritales y escaños por votación en circunscripciones regionales, incluyendo representación de mexicanos residentes en el extranjero.

Acciones para fortalecer la fiscalización y participación ciudadana

Además, se refuerzan las acciones afirmativas para garantizar candidaturas de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y grupos históricamente subrepresentados.

En el régimen transitorio se establece que el Congreso de la Unión y los congresos estatales deberán adecuar sus leyes antes del 15 de mayo de 2026, mientras que el INE deberá emitir lineamientos para aplicar los cambios.

Según el dictamen citado en el comunicado legislativo, la reforma busca fortalecer la fiscalización electoral, reducir costos de los procesos electorales y ampliar la participación ciudadana en mecanismos de democracia directa.

Tras la declaratoria de publicidad, el documento podrá ser discutido y votado posteriormente por el pleno de la Cámara de Diputados.