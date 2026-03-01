¿Qué se necesita para Credencial para Servicio Universal de Salud?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- El pasado martes 20 de enero, el Gobierno de México anunció el inicio de credencialización del Servicio Universal de Salud, un mecanismo que permitirá identificar a la población en materia de salud pública.

Gobierno inicia registro para credencial de salud universal

Este documento de identificación tendrá el objetivo de asegurar el derecho constitucional a la salud, además de facilitar y garantizar la atención médica de las personas en las unidades de salud de todo el territorio mexicano, sin importar la institución a la que estén afiliadas.

De acuerdo con Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, esta credencial permitirá el acceso a servicios del IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud, servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas.

El proceso de inscripción para obtener la nueva credencial de identificación para el Servicio Universal de Salud en México iniciará este lunes 2 de marzo y hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.

El registro comenzará este lunes en las entidades de Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Por su parte, para los estados de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz, el trámite iniciará a partir del próximo 23 de marzo.

Requisitos y formatos para la credencial de salud

Esta credencial estará disponible en dos formatos: física y digital; esta última modalidad podrá tramitarse a partir del mes de abril, mediante una aplicación móvil. Los elementos visuales y los datos personales que llevará este documento son:

- Nombre completo y datos de contacto

- CURP

- Sexo

- Lugar y fecha de nacimiento

- Nacionalidad

- Tipo de sangre

- Código QR (para identificar y validar la derechohabiencia, conocer la institución a la que está afiliado y buscar la unidad médica más cercana).

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, los documentos necesarios para el proceso de registro son:

Para menores de edad

- Acta de nacimiento con CURP

- Comprobante de domicilio

- Identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP

Para mayores de edad

- Identificación oficial con fotografía y CURP

- Comprobante de domicilio

Los registros se realizarán de lunes a sábado, en un horario de atención de 9:00 a 17:00 horas, en los 2 mil 365 módulos instalados y 9 mil 791 estaciones para toma de datos.

En el registro se hará la revisión de documentos, se recabará la firma de consentimiento de la persona dueña de los datos y el número de contacto. También se hará la toma de fotografía y de huellas dactilares. Posteriormente, los solicitantes recibirán una notificación vía mensaje de texto SMS o llamada telefónica para recoger la credencial impresa.